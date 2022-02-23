Intel, "Cesur" Yol Haritasını Açıkladı

Intel, veri merkezi liderliğini ve büyümeyi hızlandıracak birkaç yıla yayılan cesur yol haritasını açıklıyor.

Intel, Yol Haritasını Açıkladı

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