Intel, "Cesur" Yol Haritasını Açıkladı

Intel, 2022 Yatırımcı Toplantısı'nda, 2024'e kadarki yeni Intel Xeon yol haritasının ilk görünümünü sundu. Veri merkezi pazarındaki büyümenin ve liderliğinin devam etmesinin taşlarını döşeyen Intel, yeni ultra verimli işlemci ailesini (kod adı: Sierra Forest) ürün yelpazesine ekleyerek kilit ürünleri daha gelişmiş işlem düğümlerine yükseltiyor ve veri merkezi için yeni, geniş kapsamlı bir mimari stratejisi sunuyor. Bu sonraki nesil ürünler, şirketin bulutta, ağda ve uçtaki büyümesini hızlandıracak.
Intel Başkan Vekili ve Veri Merkezi ve Yapay Zekâ Grubu Genel Müdürü Sandra Rivera, "Bugün, 2024'e kadarki ve sonrasındaki büyümemizi ve liderliğimizi hızlandıracak olan endüstri lideri Xeon yol haritamızın net bir görünümünü dünyaya sunuyoruz," dedi ve şöyle ekledi: "Bu çeşitlendirilmiş ürün portföyü, müşterilerimizle yakın bir ortaklık içinde ve onların farklı ihtiyaçlarına göre geliştirildi, onların programlarına uygun hale getirildi ve geliştirici ekosistemleriyle daha da fazla yeniliği tetiklemek üzere tasarlandı."
Yeni Bir Mimari; Bir Liderlik Yol Haritası
Xeon'un gelecek nesilleri için Intel'in yeni mimari stratejisinin, Performance çekirdek (P-çekirdek) ve Efficient çekirdek (E-çekirdek) tabanlı ürünlerden oluşan yeni bir çift yönlü yol haritasını olacak ve iki optimize platformdan tek ortak, endüstriyi tanımlayan platforma geçilecek. Önümüzdeki bu yeni yol, watt başına performansı, segment özelliklerini ve Intel'in endüstrideki genel rekabetçiliğini en üst seviyeye çıkaracak. Bu yeni yaklaşımı açıklarken, Intel bugün var olan geniş Xeon platform ekosistemiyle uygunluğunu ve müşterilerin tek yatırım yaparak elde edecekleri çok sayıda faydayı pekişirdi.
- Sapphire Rapids: Intel, Intel 7'daki P-çekirdek ürün grubu için, bugüne kadarki en zengin özellikli olan ve veri merkezi liderliği konumunu yapay zekâ performansı ve güvenlik özellikleri gibi bazı kilit alanlara taşıyan Sapphire Rapids'in üzerinde durdu. Intel önümüzdeki ay, gelir elde etmek için Sapphire Rapids'in ilk sevkıyatına başlayacak ve endüstrinin DDR5, PCIe Gen5 ve yeni Compute Express Link yüksek hızlı ara bağlantı dahil yeni nesil bellek ve arabirim standartlarına geçişine öncülük edecek.
- Emerald Rapids:Intel 2023 yılında, sonraki nesil P-çekirdek işlemciyi Intel 7 işlem düğümünde sunacak.Bu işlemci, Sapphire Rapids için soket uyumlu bir yenileme olacak, performansı iyileştirecek ve var olan platformdaki bellek ve güvenlik avantajlarını artırarak, Intel'in müşterileri için kolayca benimsenebilir ve değerli bir yükseltme sağlayacak.
- Sierra Forest:Intel, bu yeni stratejinin bir parçası olarak, veri merkezi için yeni E-çekirdek tabanlı Xeon işlemcisi Sierra Forest'ın ayrıntılarını ilk kez açıkladı.Sierra Forest, watt başına performans verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti avantajını destekleyen benzersiz yoğunluk sağlayacak.2024 yılı için planlanan bu yeni ürün, amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olarak Intel'in hiper ölçekli müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak, bulut iş yükleri için benzersiz bir şekilde optimize edilen bir çekirdekle tasarlandı.
- Granite Rapids: Intel 3 işlemci düğümünün sağlığına duyduğu güveni pekiştiren Intel, Granite Rapids'i Intel 4'dan Intel 3'ye yükselteceğini açıkladı.Bu sonraki nesil P-çekirdek Xeon ürünü, 2024'te satışa sunulacak ve Intel'in endüstrideki liderliğini pekiştirecek.
3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir İşlemcilerle İvme
Intel'in veri merkezi yol haritasına bu yeni bakış, müşterilerle gelecekteki yenilikleri paylaşırken, Intel modern iş yükleri için optimize edilmiş mevcut 3. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemcileriyle (Ice Lake) de güçlü bir ivme kazanıyor. Yalnızca 2021'in son üç ayında 1 milyonu aşkın ürün satan Intel, dünyanın her yanındaki müşterilerine neredeyse 2 milyon ürün gönderdi bile. Dahası, 2021 yılı Aralık ayındaki genel Intel Xeon satışları, 2021'in tümü için herhangi bir rakibinin toplam sunucu CPU satışlarını aştı.
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