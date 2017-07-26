Intel Coffee Lake CPU'lar Hız Testinde Göründü!
Intel'in yeni nesil 4 çekirdekli Coffee Lake işlemcileri, hız testi sonuçlarında görünmeye başladı!
Bu yılın başında düzenlenen CES Fuarı'nda konuşulan konularda biri, Intel'in yeni nesil Coffee Lake işlemcilerini ultrabook'larda görecek olmamıza ilişkindi. Üzerinden çok geçmeden bunun gerçekleşeceğini görecek gibiyiz. Zira bu işlemcilerin benchmark skorları listelenmeye başladı bile.
Bu tip dizüstü bilgisayarlarda amaç daha fazla mobilite olduğu için daha çok Intel'in U serisi işlemcilerinin kullanıldığını görüyorduk. Daha düşük güç tüketen bu işlemciler, 2 çekirdek ile 4 iş parçacığından oluşuyordu. Daha üst performans almak isteyen kullanıcılar ise Intel'in HQ seri işlemcilerine yöneliyorlardı. Ancak Intel'in yeni nesil Coffee Lake işlemcileri, hem güç hem düşük güç gereksinimini bir arada sağlıyorlar.
Intel'in yeni işlemcilerinden gelen benchmark listelerine göre, Intel'in Core i5-8250U ve Core i7-8550U modelleri 4 çekirdek ve 8 iş parçacığından oluşuyor. Bunlardan i5, 1.8 GHz; i7 ise, 2 GHz taban frekansa sabitlenmiş. Core i5-8250U'nun verdiği Geekbench tek çekirdek puanı 4,000 civarında olurken, i7-8550U bize 4,500 dolaylarında sonuç gösteriyor.
Intel'in yeni nesil işlemcilerinin ASUS, Dell, HP, Acer ve Lenovo tarafından kullanılması bekleniyor. Bunların hangi modeller olacağını ve sonuçların tamamını bu ve bu listelerden görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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