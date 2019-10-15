Intel Core i3'e Hyper-Threading Desteği Geliyor!
Intel'in Core i3 platformu için heyecanlandıran sızıntı: Görünüşe göre yeni Core i3'e önemli bir özellik ekliyor!
- Ercan Uğurlu
AMD'nin son zamanlarda işlemci pazarındaki atağı elbette Intel'i de harekete geçmeye zorluyor. Intel'in yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni platformu olan Core i3 10100, giriş seviye işlemcileri de yarışın içine sokacak gibi.
Bilindiği üzere Intel'in şu anki Core i3 ailesi Hyper-Threading teknolojisini desteklemiyor. Ancak APISAK isimli bir hesaptan gelen yeni sızıntı, Intel'in yeni platformu Comet Lake ile işlerin değişebileceğini gösteriyor.
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz (4C 8T 3.6GHz, 4x 256kB L2, 6MB L3)
Intel CometLake Client Platform CannonLake Client System (Intel CometLake S UDIMM (ERB/CRB))https://t.co/qTQRCnf2dP pic.twitter.com/LYpo40qVw3— APISAK (@TUM_APISAK) October 11, 2019
Intel'in sızan Core i3-10100 işlemcisinin detaylarına göre, yeni platform ile Hyper-Threading desteğini verecek olan Intel, böylece giriş seviye işlemci tercih edecekleri sevindirecek gibi görünüyor. 3.60 GHz frekans değerine sahip olan Core i3-10100, 4 fiziksel çekirdek ve 8 iş parçacığını bulunduracak.
İş parçacığı sayısını yeni Core i3 ile arttıracak olan böylece bu segmentte performans konusunda daha iddialı davranacak. Elbette bu işlemcisi için biçeceği fiyat da AMD ile rekabette önemli bir nokta. Intel'in Comet Lake işlemcilerinin 2020'nin başlarında piyasaya çıkması bekleniyor.
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