Intel Core i5 Rocket Lake-S'ten Sızan Sonuçlar, Hayal Kırıklığı Yarattı

Intel'in Rocket Lake-S platformu Core i5-11400 işlemcisinin Geekbench Benchmark sonuçları ortaya çıktı. Fakat sonuçlar kafa karıştırıcı.

  • Ercan Uğurlu
Intel Core i5 Rocket Lake-S'ten Hayal Kırıklığı!

Intel'in Rocket Lake-S platformu için artık geri sayımdayız. CES 2021'de Rocket Lake-S platformunun amiral gemisi konumunda olan Core i9-11900K'yı tanıtan Intel, ailenin tamamını yakında paylaşacak ve yeni işlemciler satışa sunulacak. Buna ilişkin olarak sızıntılar da gelmeyi sürdürüyor.

Son sızıntı, Rocket Lake-S ailesinde yer alacak Core i5-11400 işlemciye ilişkin. Geekbench Benchmark'ta sızan Core i5-11400 puanları, 1247 puan tek çekirdek, 6197 puan ise çoklu çekirdek olarak yer alıyor. Fakat bu puanlar hiç de tatmin edici değil.

Zira bu puanlar Intel Core i7-8700K 'nın da altında kalırken, AMD Ryzen 5 3600X ve Ryzen 5 5600X'in de oldukça gerisinde. 2.6 GHz taban frekans, 4.4 GHz tavan frekans değerlerine sahip olan Intel Core i5-11400, buna karşılık 3 işlemcinin de oldukça gerisinde kalmasıyla kafa karıştırıyor. Yeni işlemci Core i5-10400 CPU'dan ise yalnızca yüzde 8 oranında daha hızlı olurken, Ryzen işlemcilerden yüzde 30 daha düşük performans sergiliyor.

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Intel Core i5 Rocket Lake-S'ten Sızan Sonuçlar, Hayal Kırıklığı Yarattı

 

 