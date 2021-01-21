Honor'ın Yeni Telefonlarına Google Desteği Müjdesi

2019'un başlarında Honor, Honor 20 ve Honor 20 Pro modelleri ile fantastik orta sınıf akıllı telefonlara imza atmış ve bu bağlamda gelecek için iyi temeller atmayı başarmıştı. Ancak ardından gelen Huawei yasağı, Play Store, Gmail, Chrome, Maps ve daha fazlasıyla, bu telefonların Google Mobil Hizmetleri'nden mahrum kalmasına sebep olurken, elbette bu durumdan Huawei kadar Honor da etkilendi.
O günden bu yana Honor, özellikle akıllı telefon pazarında batı ülkelerdeki varlığını önemli ölçüde azaltırken, sınırlı bir ilerleme politikası izledi. Huawei, sonunda çareyi Honor'ı ayrı bir şirkete satmakta buldu ve böylece bir nebze de olsun Honor'ı kurtarmaya çalıştı.
Markanın bağımsızlığı henüz tam olarak başlamış değil. Ancak geçtiğimiz günlerde CES 2021'de Honor Band 6 akıllı saatini tanıtan şirket, öte yandan Honor V40'ı da tanıtmak üzere. Bu 2 model de Honor'ın Huawei'nin alt markası olduğu dönemde geliştirildi, bundan sonraki modellerde ise şirketin daha fazla bağımsız davrandığını görebiliriz. Şirket, bunun avantajlarından da faydalanacak.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Honor, 2021 baharında yeni bir akıllı telefon serisi tanıtacak ve bununla beraber telefonlarda Google desteği de olacak. Elbette bu şimdilik sadece iddia ancak oldukça önemli bir iddia.
Honor, en çok alt ve orta sınıf ile bütçe dostu akıllı telefon pazarında faaliyet gösterirken, ülkemizde de önemli bir kullanıcı kitlesine sahip. Eğer bu iddia doğrulanır ve Honor'ın yeni telefonları Google desteği ile satışa çıkarsa, şirket bu durumdan oldukça faydalanabilir. Bekleyip göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın