Intel Core i9-10900K, Ryzen 3000'i Tahttan İndirecek

Intel Core i9-10900K, Ryzen 3000'i tahttan indirmek üzere geliyor. Core i9-10900K, önceki amiral gemisi Core i9-9900K ile karşılaştırıldığında yüzde 30 performans artışı sağlayacak ve Ryzen 3000 karşısında önemli bir rakip olacak.