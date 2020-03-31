Intel Core i9-10900K, Ryzen 3000'i Tahttan İndirecek

Intel Core i9-10900K, Ryzen 3000'i tahttan indirmek üzere geliyor. Core i9-10900K, önceki amiral gemisi Core i9-9900K ile karşılaştırıldığında yüzde 30 performans artışı sağlayacak ve Ryzen 3000 karşısında önemli bir rakip olacak.

  • Ercan Uğurlu
Core i9-10900K, Ryzen 3000'i Tahttan İndirecek

Intel'in Core i9-10900K işlemcisi artık son düzlüğe girdi. Önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması beklenen yeni işlemci için ise sızıntılar son sürat devam ediyor. Ortaya çıkan son sızıntı ise Intel'in Ryzen 3000'e önemli bir rakip hazırladığını gösterir nitelikte.

APISAK tarafından twitter üzerinden yapılan paylaşımda, Intel'in gelecek amirali Core i9-10900K işlemcisi için Geekbench 5 skorları verildi. Yapılan Geekbench 5 test tablosuna göre tek çekirdek skoruyla 1437 puan, çoklu çekirdek sonucuyla ise 11390 puan toplayan Core i9-10900K, 26 Mart tarihinde test edilmiş.

ASRock Z490M Pro4 anakartı üzerine konumlandırıldığı görülen Core i9-10900K, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip. Yine detaylarda işlemcinin 3.70 GHz taban frekansta çalıştığı görülüyor. Öte yandan işlemcinin, yine Intel Core i9-9900KS ve diğer selef modellerle kıyaslama sonuçları da açıklanmış.

Elbette ortaya atılan bu sonuç şimdilik bir sızıntıdan ibarat. Nihai sonuç, Core i9-10900K tanıtıldıktan sonra ortaya çıkacak performans sonuçlarında kesinlik kazanacak.

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