Intel Core i9-11900K, Overclock ile 7GHz Hız Barajını Aşmayı Başardı!

Intel'in amiral gemisi Rocket Lake işlemcisi için geri sayım başladı. 30 Mart itibariyle satışa çıkacak olan Intel Core i9-11900K, şimdiden hız rekorları kırmaya başladı bile! Uygulanan hız aşırtma işlemi sonucunda Intel Core i9-11900K,7GHz hız barajını aşmayı başarmış.
Intel'in geçtiğimiz CES 2021 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi işlemcisi Core i9-11900K, çok yakında raflarda olacak. Satışa çıkmadan önce örnek test kitlerinin ulaştırıldığı yayınlar ise işlemciyi yormaya başlamış. Bunlardan biri de Hint YouTube kanallarından PC Wale olurken, Hintli ekip işlemciyi sıvı nitrojen kullanarak 7GHz frekansında çalıştırmayı başarmış.
6.5GHz on i9 11900k under liquid Nitrogen with @The TECH Nation & @Gambit SenpaiIn today's video we will take a look at my liquid nitrogen session with the newly launched intel core i9 11900k CPU.
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Intel Core i9-11900K işlemciyi ROG Maximus XIII Hero anakart ile çalıştıran kanal, soğutmayı sıvı nitrojen ile sağlamış. Böylece yüksek frekans değerlerine ulaşmayı başaran ekip, testin tüm detaylarını hemen yukarıdaki videoda açıklamış.
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