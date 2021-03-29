Intel Core i9-11900K, Overclock ile 7GHz Hız Barajını Aşmayı Başardı!

Hız aşırtmalarla yüksek performansa ulaştırılan işlemcilere Intel'in yeni Core i9-11900K işlemcisi de katıldı. Intel Core i9-11900K, 7GHz rekorunu kırmayı başardı!

  • Ercan Uğurlu
Intel Core i9-11900K, 7GHz Hız Barajını Aştı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Telefon Yavaş Şarj Oluyor... İşte Telefon Yavaş Şarj Sorunu Nedenleri
COVID-19 Aşısının Yan Etkileri Araştırmasında "Garip Sonuçlar"
"Vampir Cihazları" Kapatın; Elektrik Faturanız Daha Düşük Gelsin
Apple, Her Şeyi "Dokunsal" Hale Getirmek İstiyor. Buna Yataklar da Dahil!
Clubhouse'a Gireceğim Derken Paranızdan Olmayın!

 

 