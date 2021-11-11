Intel Core i9-12900K'dan Yeni Bir Rekor Daha Geldi!

Intel, yakın zaman içinde yeni 12'inci nesil Alder Lake-S masaüstü işlemcilerini piyasaya sürdü. Tepe model Core i9-12900K işlemci ve i9-12900KF modelleri özellikle hız aşırtma meraklılarının ilgisini çekeren, yeni işlemcilerin bu yetenekleri kuşkusuz anakart üreticilerin bu alandaki kendi becerilerini sergilemeleri için bir fırsat.
Anakart üreticisi ASRock da bu üreticilerden biri olurken, şirketin yeni tanıttığı Z690 anakartı olan AQUA OC'nin dünya rekoru kırdığını bildirildi. Buna göre Z690 AQUA OC anakartta kullanılan Core i9-12900K ile beraber şu testlerde önemli değerlere ulaşılmış:
- Geekbech4 Tek Çekirdekli (16xCPU) Yeni Rekor Ulaşıldı: 11808 Puan.
- CINEBENCH - 2003 (8xCPU) Elde Edilen Yeni Rekor: 11296 CB.
- Geekbech3 Tek Çekirdek (8xCPU) Yeni Rekor Ulaşıldı: 11134 Puan
- Geekbech4 Tek Çekirdekli (8xCPU) Yeni Rekor Ulaşıldı: 12651 Puan
- PiFast (8xCPU) Yeni Rekor 7 Saniye 980ms'ye Ulaştı.
Benzeri iddia sahibi yalnızca ASRock değil. Geçtiğimiz günlerde Gigabyte'tan da ilgili bir açıklama gelmişti. Buna göre 8 GHz CPU saat hızı elde etmeyi başardığını açıklana Gigabyte bu testte i9-12900K CPU ve DDR5 bellek kullanmıştı. Bunun akabinde vuku bulan tartışmalar neticesinde ise CPU'nun gerçekten 8 GHz'e ulaşması pek olası olmadığı söylenirken, Gigabyte da konuya cevap vermiş ve 8 GHz rekorunun gerçek olduğunu iddia etmişti.
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