Intel Core i9-12900K'dan Yeni Bir Rekor Daha Geldi!

Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Core i9-12900K ile kırılan yeni rekor, anakart üreticisi ASRock'tan geldi.

  • Ercan Uğurlu
Core i9-12900K'dan Yeni Bir Rekor Daha

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Intel Core i9-12900K'dan Yeni Bir Rekor Daha Geldi!

 

 