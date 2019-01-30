Intel Core i9-9900K İnceleme
Intel'in 9'uncu nesil i9-9900K işlemcisi nasıl performans gösteriyor, oyuncular için ideal mi? Test ettik!
- Ercan Uğurlu
Intel, geçtiğimiz ekim ayında 9'uncu nesil Core yongalarının duyurusunu gerçekleştirmişti hatırlarsanız. Bu ailede en üst model olarak da Core i9-9900K yer alıyordu. Ayrıca 6 çekirdek ve 12 Thread'li i9-8950H modeli de ailede mevcut. Öte yandan Intel'in bir de X serisi ve Extreme modelleri var ki, artık bunlar başka bir incelemenin konusu. Bugünün konusu ise kuşkusuz Core i9-9900K olacak.
Bir süredir bu işlemci için bir sistem toplamaya çalışıyorduk. Sonunda işlemi tamamladık ve testleri gerçekleştirdik. Bu adımda hemen belirtelim; az sonra bahsedeceğimiz test sistemimizdeki tüm ürünleri tek tek farklı incelemelerde ele alacağız. Yani bunu bir inceleme serisi şeklinde düşünebilirsiniz. İlk adım ise tabii ki sistemimizin kalbi olan işlemci, yani Core i9-9900K oluyor.
Intel Core i9-9900K vs Ryzen 7 2700X
Intel; i3, i5 ve i7 derken artık i9 ve hatta X serisi işlemcilere kadar dayandı. Evet, fakat 14nm'de de bir nevi sıkışıp kaldı. Uzunca bir süredir bunun üzerine çıkamayan Intel karşısında AMD ise, 12nm işlemcilere daha önce geçiş yapmışken, sunucu tarafında da 7nm işlemci tasarımını tanıttı. Intel ise, kısa bir süre önce tamamlanan CES 2019'da 10nm işlemcilerinin duyurusunu gerçekleştirmişti. Mimari savaşlarında AMD bir adım önde dursa da, elbette bir de yadsınamaz Intel gerçeği var. Elimizdeki Core i9-9900K oldukça güçlü bir işlemci. Rakibi ise direkt olarak Ryzen platformu pek tabii.
Daha önce incelediğimiz Ryzen 7 2700X, Intel Core i7-8700K'yı pek çok noktada geride bırakmayı başarıyordu. Buna ilave olarak makul fiyatı ve kutu içeriğine dahil olan Wraith Prism soğutucusuyla da kutu içeriği anlamında fark yaratıyordu. Peki, Core i9-9900K, Ryzen 7 2700X karşısında neler yapıyor? Bir oyun sistemi kuracakken daha mı tercih edilesi, ne kadar güçlü, temelinde neler var? Evet, artık işlemciye biraz daha yakından bakalım.
Intel Core i9-9900K özellikleri neler?
Intel Core i9-9900K, az önce de söylediğimiz gibi 14nm fabrikasyon sürecine sahip bir işlemci. LGA 1151 soketi kullanıyor. 8 çekirdek ve 16 Thread içeren işlemci, 3.60 GHz taban frekansında çalışırken, 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Burada önemli olan nokta, tek çekirdek için otomatik olarak 5 GHz'e ulaşabilmesi. Tüm çekirdekler ise aynı anda 4.7 GHz frekansında çalışabiliyor. Genel olarak da zaten sistemin 4.0 GHz'in üzerinde çalıştığını görüyorsunuz. Bizim sistemimizde ortalama 4.6 GHz'lerde seyrettiğini söyleyelim.
Core i9-9900K, LGA 1151 soketi kullanıyor ancak bu işlemciyi önerilen şekilde Z370 ve Z390 anakartlarda kullanabildiğinizi de belirtelim.
95W TDP değerine sahip olan i9-9900K, 64 GB maksimum RAM desteği gösteriyor. Bu arada standart düzeyde 2666 MHz DDR RAM'lerle çalışan işlemci, elbette hız aşırtma noktasında ucu açık bırakmış.
Core i9-9900K hız aşırtma uygulayacakların seveceği bir işlemci. Zira entegre ısı yayıcı (IHS) sayesinde ısı dağılımı gayet verimli. Öyle ki i9-9900K, Core i7-8700K ve Core i7-8086K modellerinden yaklaşık 10 derece daha serin çalışabiliyor.
Intel Core i9-9900K performansı nasıl?
Evet, işlemciyi biraz daha tanıdıktan sonra artık yavaş yavaş testlerimize geçmeye başlayalım. Test senaryolarımızda, daha önce incelediğimiz ve Core i9-9900K'nın direkt rakibi Ryzen 7 2700X ve Intel'in diğer işlemcileriyle yapılan kıyaslamalar da yer alıyor. Öte yandan her ne kadar işlemciden ziyade ekran kartına özgü olsa da, merak edenler için yaptığımız tüm sentetik grafik ve oyun değerlendirmelerini de sizlerle paylaşacağız. Ancak geçmeden önce tabii ki önce işlemci çevresinde hazırladığımız test sistemine bir göz atalım.
Core i9-9900K işlemcimiz, Asus Prime Z390-A anakart üzerine yerleştirilmiş durumda. RAM olarak 2 adet 8 GB XPG SPECTRIX D80 3600 MHz DDR4 bellek kiti yer alıyor. Depolama olarak da yine XPG'nin 1 TB kapasiteli SX8200 Pro M.2 SSD'sini kullanıyoruz. İşlemci soğutucumuzu bu kez bütçe dostu hava soğutmadan yana seçtik ve burada FSP'nin Windale 6 modelinden yana karar kıldık.
Ekran kartı tarafında kuşkusuz RTX 2080'e yer vermemek olmazdı. Burada da tercihimiz Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 8 GB oldu. Yine monitörümüz de Asus 'un şık tasarlanmış ROG Strix XG32VQ modeli.
750W'lık Aerocool KCAS güç kaynağından enerji sağlayan sistem, CoolerMaster MasterBox MB511 kasası içinde bulunuyor. Ayrıca çevre cihazları arasında da Asus ROG Claymore Core klavye, Asus ROG Gladius II fare ve Asus ROG Delta kulaklığa yer verdik.
Başta da söylediğimiz gibi, tüm bu parçaların incelemelerini ayrı ayrı olarak sizlerle paylaşacağız. Zaten XPG SPECTRIX D80 RAM'ler ve XPG SX8200 Pro M.2 SSD'yi daha önce incelemiştik, artık onları rahat bırakacağız.
CHIP Online Test Sistemi
|İşlemci:
|Intel Core i9-9900K
|İşlemci Fanı:
|FSP Windale 6
|Anakart:
|Asus Prime Z390-A
|Bellek:
|XPG SPECTRIX D80 3600 MHz 2x8 GB
|Depolama:
|XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
|Ekran Kartı:
|Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080
|Güç Kaynağı:
|Aerocool KCAS 750W Modular PSU
|Monitör:
|Asus ROG Strix XG32VQ
|Kasa:
|CoolerMaster MasterBox MB511
|Klavye:
|Asus ROG Claymore Core
|Mouse:
|Asus ROG Gladius II
|Kulaklık:
|Asus ROG Delta
Şimdi sistemi tanıdığımıza göre artık testlerimize yavaş yavaş geçelim. Bu arada testin standart olması açısından varsayılan değerler üzerinden gittiğimizi, herhangi bir hız aşırtma işlemi uygulamadığımızı da belirtelim ve ilk etapta karşılaştırmalı testlerden bahsederek açılışı yapalım.
Önce Cinebench R15 çoklu çekirdek performansına baktığımızda, burada Core i9-9900K'nın 1850 puan topladığını görüyoruz. Buna karşılık Ryzen 7 2700X 1798 puan üretirken, diğer 8'inci nesil Intel işlemciler de daha alt seviyede yer alıyor.
Cinebench R15 tekli çekirdek performansına geldiğimizde, tek çekirdek skorunda da 211 puanla liste başında duran Core i9-9900K, 177 puanlık Ryzen 7 2700X'i geride bırakıyor. Bu noktada diğer 8'inci nesil Intel işlemcilerin de atağa kalktığını görüyoruz.
Geekbench 4'te de durum pek değişmiyor. Core i9-9900K, 33173 puan topluyor, buna karşılık Ryzen 7 2700X, 26011 puan üretebiliyor.
Tek çekirdek performansında da durum aynı. Core i9-9900K, burada da 6333 puan toplayabiliyor.
Handbrake testlerine baktığımızda, Fast senaryoda 70 fps üreten Core i9-9900K, normal senaryoda ise 135 fps alabiliyor.
Şimdi buraya kadar baktığımızda her ne kadar Ryzen 7 2700X geride gibi görünse de, aradaki farkın o kadar çok olmadığını görüyoruz. Bu anlamda özellikle fiyat devreye giriyor ki, bu kıyaslamayı da zaten incelemenin sonuç bölümünde yapacağız.
Gelelim ısı ve enerji tüketim tablolarına. Elimizdeki Core i9-9900K'yı iyi sayılabilecek su soğutmalı bir soğutucuyla tamamladığınızda etkili performans alıyorsunuz. Mesela Ryzen 7 2700X'in bulunduğu test sistemimizde de yer alan AquaForce W242R ile ısı testi yaptığımızda aldığımız maksimum ısı değeri 55 derece oluyor ki, bu da Intel'in işlemcinin ısı dağılımını iyi yaptığını gösteriyor.
Bu senaryoda işlemcinin boştayken minimum sıcaklığı ise 28 derece civarında oluyor.
Öte yandan eğer biraz daha bütçe dostu hava soğutmalı bir fana yer verecekseniz, Windale 6 ile aldığımız sonuçların da, oyunlarda yük altında 60 derece civarında olduğunu söyleyelim.
İşlemcinin güç tüketimine geldiğimizde, burada da işlemcinin Ryzen 7 2700X'e göre daha verimli olduğunu görüyoruz.
Evet, buraya kadar her şey yolunda. Şimdi Core i9-9900K ve genel sistem çerçevesinde diğer sentetik testlere ve hemen ardından da oyun testlerine geçiyoruz. İlk olarak yüzde 98.2'lik bir sistem kararlılığı yakaladığımız Time Spy Stress Test'inden başlayalım ve tüm sonuçları bir arada arka arkaya görelim; bakalım Core i9-9900K neler yapmış?
Intel Core i9-9900K performans tablolarını ve oyun performanslarını, hemen yukarıdaki videomuzda tüm detaylarıyla görebilirsiniz.
SONUÇ
Evet, geldik sonuç bölümüne. Sonuç olarak işlem kapasitesi konusunda Core i9-9900K güçlü bir işlemci olmayı başarıyor. Bu performansıyla oyundan ziyade profesyonel kullanım için daha uygun izlenimi yaratıyor doğrusu. Oyun sistemi kuracaklar için de uygun bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz pek tabii. Ancak fiyatıyla biraz kafa karıştırıyor doğrusu. Zira bunun yerine i7-7700K veya i7-8700K işlemci de alsanız da benzer performans sağlayacaksınız. Öte yandan AMD tarafında da oldukça ciddi bir rakip var ki Ryzen 7 2700X şu an 2300 TL dolaylarında bulunabiliyor. Core i9-9900K'nın fiyatı ise 3600 TL civarında. Bu noktada oyun konusunda işi biraz zor diyebiliriz.
CHIP Online Notu: %85
Artılar
+ Video render ve edit için performanslı
+ Hyper-Threading domine ediyor
+ Önemli ölçüde serin çalışıyor
+ Sıkı enerji tüketimi
Eksiler
- Pahalı
- Oyunlar için alternatifi bol
Teknik Özellikler
Üretim Süreci 14nm
Yonga Seti LGA1151
Fiziksel Çekirdek 8
İş Parçacığı 16
Taban Frekans 3.6 GHz
Tavan Frekans 5.0 GHz
TDB 95W
Kimler Intel Core i9-9900K almalı?
Yeni bir sistem kurmayı düşünenler, oyuncular, yayıncılar ve video editing işlemi yapacak, görsel tasarım üzerinde çalışacak profesyonel kullanım Intel Core i9-9900K'yı tercih edebilirler.
Intel Core i9-9900K alternatifi
Intel Core i9-9900K'ya alternatif olarak Ryzen 7 2700X de tercih edilebilir.
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