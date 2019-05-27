Intel, Core i9-9900KS CPU'yu Gösterdi!

Intel, Computex 2019 kapsamında 5 GHz frekansta çalışan Core i9-9900KS işlemcisini gösterdi.

  • Ercan Uğurlu
Intel, Core i9-9900KS CPU'yu Gösterdi!

Computex 2019 Tayvan'da başladı. Yılın önemli teknoloji organizasyonlarından biri olan Computex'te, bu sene de önemli duyurular bulacağız. Bunlar arasında başı AMD çekiyor olsa da, farklı teknoloji devleri de önemli tanıtımlarda bulunacak. Bunlardan biri de kuşkusuz Intel.

Intel, Computex 2019'un basına özel oturumunda Core i9-9900KS işlemcisini duyurdu. 8 çekirdek yapıda işlemcisiyle turbo frekansta 5 GHz hıza erişebilen Core-i9900KS, 14nm fabrikasyon sürecini temel alan Coffee Lake mimarisine dayanıyor.

Intel, tanıtımda bir miktar Ice Lake işlemcilerinden de bahsetti. Şirketin 10nm fabrikasyon sürecine sahip gelecek nesil işlemcileri olacak olan Ice Lake, bilindiği gibi Gen11 grafik birimini içerecek. Intel'in etkinlikte söylediğine göre ise, yeni işlemci entegre grafik noktasında Gen9'un iki katı kadar performans gösterecek.

Bunun yanı sıra Intel'in yeni işlemci ailesinde Wi-Fi 6 yerleşik olarak bulunacak ve Thunderbolt 3 de yer alacak.

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