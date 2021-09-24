Intel Gaming Summit'te Monster Notebook Rüzgarı Esti

Intel'in, yeni teknolojilerini ve oyun ekosistemi özelindeki yeni yatırımlarını globaldeki sektör paydaşlarına tanıttığı Intel Gaming Summit, önde gelen teknoloji markalarının katılımıyla gerçekleşti. Oyun ve teknoloji dünyasındaki son gelişmelerin masaya yatırıldığı etkinlikte, Intel ve Monster Notebook stratejik ortaklığı global partnerlere başarı hikayesi olarak örnek gösterildi.