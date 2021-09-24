Intel Gaming Summit'te Monster Notebook Rüzgarı Esti

Son zamanların en büyük sektörel buluşmalarından biri olarak gerçekleşen Intel Gaming Summit, dünyanın önde gelen oyun ve teknoloji markalarını ağırladı. Sanal ortamda gerçekleşen ve Intel'ın tüm dünyadan partnerlerini ağırladı etkinlikte Monster Notebook, Intel'in stratejik ortaklığıyla hayata geçirdiği proje ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çekti.
Monster Notebook, Intel ile olan stratejik ortaklığı kapsamında çeşitli iş birlikleri gerçekleştiriyor. Dünyanın en popüler PC oyunlarını oyuncularla buluşturan bu iş birlikleri; oyunculara yüksek performanslı ve mükemmel bir oyun deneyimini bir arada sunuyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Strateji ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu, "Monster Notebook olarak en büyük tutkumuz müşterilerimize yüksek performanslı, mükemmel bir oyun deneyimi sunmak. Şüphesiz ileri seviye donanım konfigürasyonları bu deneyimin en belirleyici unsuru. Bununla birlikte, piyasaya sunduğumuz laptoplardan kullanıcılarımızın en üst seviyede faydalanabilmesi için, Intel'in stratejik ortaklığı sayesinde, çeşitli kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Zengin oyun içeriklerini mükemmel bir erişilebilirlik ile sunan Intel'in Oyun Programı, artık Monster Notebook'ların oyun tutkunlarına sunduğu deneyimin vazgeçilmez bir parçası oldu. Intel'in partnerliğinde kullanıcılarımıza sunduğumuz bu deneyim sayesinde muhteşem geri dönüşler alıyoruz. Monster Notebook ve Intel ortaklığının ortaya çıkardığı bu başarıların artarak devam edeceğine inancımız sonsuz" dedi.
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