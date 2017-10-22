Intel, Gözünü Yapay Zekaya Dikti
Intel, işlemcisi Nervana ile yapay zekayı ele geçirmeyi hedefliyor.
Intel oldukça hızlı şekilde işlemcilerini üretiyor ve piyasaya dağıtıyor. Kurum ve son kullanıcı tarafında herhangi bir işleyiş problemi yaşamayan şirket, konu Yapay Zeka (AI) olunca ise, pek verimli olmadığı aşikar. Ancak Intel bunu değiştirmeyi istiyor.
Bunun için derin öğrenme ve yapay zeka konularında aktif işlemci üreticisi Nervana'yı satın alan Intel, 2017 yılı sonuna kadar ilk nöral işlemci ünitesi, Nervana Neural İşlemci (NNP) ailesinin sevkine başlayacak.
Konuyla ilgili olarak Intel CEO'su Brian Krzanich, "Yeni nesil yapay zeka (AI) donanımını piyasaya sürdüğümüzde, teknik görüşlerini bizlerle paylaşan Facebook ile işbirliği içinde olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz," dedi.
Intel, bu yeni mimarisi ile derin öğrenme olarak da adlandırılan yapay zeka konusundaki çalışmalarına hız kazandıracak ve yüksek yoğunluklu hesaplama gereksinimlerini karşılamaya gayret edecek.
Ercan Uğurlu
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