Intel İlk 10nm Ice Lake İşlemcilerini Duyurdu

Intel, laptoplara güç katacak olan işlemcisini CES 2019'daki basın konferansında tanıttı!

Intel İlk 10nm Ice Lake İşlemcilerini Duyurdu

Intel, CES 2019'daki basın etkinliğinde 10nm Sunny Cove mimarisini temel alan Ice Lake'i tanıttı.

Firma, işlemcinin piyasaya sürüleceğini duyurmakla kalmadı, bu işlemciyi kullanan bir laptopu da gösterdi. Intel'in iddiasına göre Ice Lake yongaları, resim aramasını modern bir laptoptan bile iki kat hızlı yapıyor. Dahili Thunderbolt 3 entegrasyonu, Wi-Fi ve Gen II grafikler gibi özelliklere sahip olan işlemci, 4K ekranı besleyecek güce sahip. Intel, Gen II entegre grafiklerle nasıl oynandığını da gösterdi ancak oyunları hangi seçeneklerde oynadığını belirtmedi.

Sıradaki Ultrabook Devrimi

Etkinlikte duyurulan Project Athena, daha ince ve daha hafif ürünlerin yolunu açacak. Project Athena, sektör çapında bir girişim ve Intel proje kapsamında Dell, Lenovo, Huawei, HP, Asus gibi tüm üreticilerle çalışmayı planlıyor.

Melez Platformlar

Intel'in yakın zamanda duyurduğu Foveros teknolojisi, farklı türdeki işlemcileri aynı yongada toplayarak, genel özelliklere sahip bir işlemci oluşturmayı sağlıyordu. Bu yeni teknolojinin meyveleri, CES'te LakeField yongaları olarak karşımıza çıktı.

LakeField, örneğin telefonunuza güçlü işlemcileri getirecek ancak bekleme modunda pil tasarrufu sağlayacak. Yongalar, entegre grafik, bellek ve diğer modüller sayesinde SoC (sistem üzerinde yonga) gibi de davranabiliyor.

Intel, etkinlikte LakeField'ı küçük bir tablette ve bir laptopta gösterdi. Üreticiye göre LakeField, düşük güçlü sistemlerden tam PC performansı sunan makinelere ölçeklenebilme özelliğine sahip.

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