Intel İlk 1TB Kapasiteli Optane Sürücüsünü Tanıttı
Intel, yüksek erişim hızını geniş depolama kapasitesi ile birleştiren Optane Memory H10'u tanıttı
Intel Optane depolaması, devrinin ötesinde bir teknolojiye sahip. 3D XPoint depolama teknolojisi etkileyici hızlara ulaşabiliyor ancak depolama kapasitesi konusunda avantajsız bir çözüm olarak biliniyor. Şimdi ise Intel, CES 2019'da sunduğu Optane Memory H10 teknolojisi ile bu sorunu ortadan kaldırmış olabilir.
Görünüşte normal bir M.2 SSD sürücüsüne benzeyen Optane Memory H10, az miktarda Intel Optane hafızasını dev kapasiteye sahip bir QLC 3D NAND depolama alanı ile birleştiriyor. Bu çözüm, Intel tarafından 16GB (Optane) + 256GB (QLC); 32GB (Optane) +512GB (QLC); ve 32GB (Optane) + 1TB (QLC) olarak üç ayrı sürümde sunuluyor.
Bu formül ile Optane Memory H10, iki farklı depolama teknolojisinin de avantajlarını tek potada eritmeyi başarıyor. İnanılmaz derecede hızlı Optane hafıza ve işletim sisteminden çok daha fazlasının sığabileceği bir NAND depolama alanı, depolama konusunda dizüstü bilgisayarlarının geleceği olabilir. Intel'in açıklamasına göre Optane Memory H10, bilgisayarlar tarafından tek bir depolama alanı olarak görülecek şekilde ön ayarlı olarak gelecek. Eğer bu ünite bir bilgisayar toplama işleminde ayrı depolama alanları olarak görülse bile Intel Optane Memory sürücüsü ve Intel Hızlı Depolama Teknolojisi Sürücüsü, bu iki alanı birleştirerek bilgisayarınızda kullanabileceğiniz tek bir depolama sürücüsü olarak kullanıma alacak.
Ne yazık ki Optane Hafıza teknolojisi, standart HDD sürücülerini SSD sürücülerinde olduğu gibi hızlandıramıyor. 3D XPoint hafızası sadece entegre olduğu katı hâl sürücüleri ile çalışıyor ancak bu, söz konusu sürücülerin 1TB'a kadar depolama alanı ile üretilebildiği bu günlerde kötü bir haber değil.
Doğan Kürşat Aktaş
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