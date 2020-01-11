Intel, İlk Ekan Kartını CES 2020'de Tanıttı

Intel, ilk ekran kartını CES 2020'de düzenlediği özel bir konferansta tanıttı. İşte Intel Xe ve özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
Intel, İlk Ekan Kartını CES 2020'de Tanıttı

Intel'in bir süredir ekran kartı üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Uzunca bir süredir hakkında dedikodular gelen ve adının Intel Xe olacağı söylenen kart, sonunda CES 2020'de yüzünü gösterdi.

CES 2020'nin ilk günlerinde hakkında dedikoduları süren ve Intel'in hakkında net bir şey söylemediği ekran kartı, fuarın son gününde tanıtıldı. Ancak Intel Xe grafik yongası kullanan ekran kartı oyuncular için değil; geliştiriciler için.

Intel DG1 adıyla geliştirici kiti şeklinde tanıtılan Intel'in ilk ekran kartı, tamamen geliştiricilere özel olarak hazırlanmış. Ancak buna karşın oyunları da elbette çalıştırabiliyor, yine de bu konuda iddialı değil. Intel, muhtemelen gelecek planlarında oyun tarafına geşiş sağlayacak.

Intel ayrıca Xe'nin 3 farklı segmentte yer alacağını doğruladı: Xe-LP, Xe-HP ve Xe-HPC gibi farklı kod adıylarıyla giriş segmenti, yüksek perfornans ve oyunculara özel şeklinde kategorilenen yeni platform, bakalım özellikle oyun tarafında AMD ve NVIDIA'nın karşısında nasıl bir yol izleyecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
Listeye Türkiye de girdi! İşte 2020'de görülmesi gereken 52 yer
Garip bir kafa karışıklığı... Elon Musk baba mı oluyor?
"Hızlıca zengin olun" dedi, Instagrammer şimdi dolandırdığı paralarla hayatını yaşıyor!
İnternet ikiye bölündü. Sizce kedi hangisine benziyor?
Günün En çok Okunanları
Büyüleyen 100 Harika Duvar Kağıdı
Intel, İlk Ekan Kartını CES 2020'de Tanıttı
ASUS ROG, CES 2020'de ROG Strix Go ve ROG Pugio II'yi Tanıttı!
Samsung Telefonlarda Kaynağı Şüpheli Yazılım
LG'den Sinema, Spor ve Oyun Dünyasına Yeni Bakış Açısı!

 

 