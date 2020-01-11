Intel, İlk Ekan Kartını CES 2020'de Tanıttı

Intel'in bir süredir ekran kartı üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Uzunca bir süredir hakkında dedikodular gelen ve adının Intel Xe olacağı söylenen kart, sonunda CES 2020'de yüzünü gösterdi.
CES 2020'nin ilk günlerinde hakkında dedikoduları süren ve Intel'in hakkında net bir şey söylemediği ekran kartı, fuarın son gününde tanıtıldı. Ancak Intel Xe grafik yongası kullanan ekran kartı oyuncular için değil; geliştiriciler için.
Intel DG1 adıyla geliştirici kiti şeklinde tanıtılan Intel'in ilk ekran kartı, tamamen geliştiricilere özel olarak hazırlanmış. Ancak buna karşın oyunları da elbette çalıştırabiliyor, yine de bu konuda iddialı değil. Intel, muhtemelen gelecek planlarında oyun tarafına geşiş sağlayacak.
Intel ayrıca Xe'nin 3 farklı segmentte yer alacağını doğruladı: Xe-LP, Xe-HP ve Xe-HPC gibi farklı kod adıylarıyla giriş segmenti, yüksek perfornans ve oyunculara özel şeklinde kategorilenen yeni platform, bakalım özellikle oyun tarafında AMD ve NVIDIA'nın karşısında nasıl bir yol izleyecek.
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