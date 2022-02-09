Intel, İşlemcilerinin AMD'den Daha Az Hatalı Olduğu İddia Ediyor!

Bir sonraki bilgisayarınız için işlemci tercihiniz Intel mi yoksa AMD mi olacak? Eğer işlemci tercihinde tek aradığınız kriter performans ise, yayınlanan yeni rapor sizi farklı bir kriteri daha aramanız yönünde yönlendirebilir. Zira 2 işlemci devi arasındaki tek rekabet performans noktasında gelişmiyor.
Intel, 2021 Ürün Güvenliği Raporu'nu yayınladı. Rapora göre Intel, işlemcilerinin AMD'ye göre daha güvenli olduğunu iddia ederken, 2 teknoloji devinin güvenlik açıklarını ortaya koyuyor. Intel'in yayınladığı rapora göre, Intel kendi işlemcilerinde 16 yeni güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Buna karşın AMD'nin işlemcilerinde ortaya çıkan güvenlik açıklarının sayısı 31.
Intel, kendi işlemcilerinde yer alan güvenlik açıklarının 10'unu kendi tespit etmiş. Geri kalan 6's ise ödül avcıları tarafından bulunmuş.
Konuyla ilgili konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, "Ürünlerimizin güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir" derken şunları da ekliyor: "Dünyanın en güvenli teknoloji ürünlerini tasarlamak, üretmek ve satmak için çalışıyoruz ve ürünlerimiz için sürekli olarak yenilik yapıyor ve güvenlik özelliklerini geliştiriyoruz."
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