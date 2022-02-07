Bu uygulama nereden çıktı? Samsung DECO PIC Nedir ve Ne İşe Yarıyor?

Samsung telefon kullanıyorsanız, uygulamaların arasında bir anda beliren DECO PIC isimli bir uygulama görmüş olmalısınız. Peki nedir bu DECO PIC, ne işe yarıyor?

Samsung DECO PIC Nedir, Ne İşe Yarıyor?

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