Bu uygulama nereden çıktı? Samsung DECO PIC Nedir ve Ne İşe Yarıyor?

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, birçok Galaxy akıllı telefon kullanıcısı, görünüşe göre bir gecede telefonlarına yüklenmiş gibi görünen yeni bir Samsung uygulamasıyla uyandı. Adı DECO PIC ve uygulamayı siz de muhtemelen görmüş olmalısınız. İlk bakışta, kullanıcının izni olmadan bir anda indirilip kurulmuş gibi görünüyor, ancak gerçekte olay böyle değil.
Korkmaya gerek yok; Samsung telefonunuz size sormadan gidip yeni bir uygulama yüklemedi. Bu uygulama simgesi, aslında telefonda zaten bulunan bir uygulamaya giden bir kısayoldan başka bir şey değil. Bu uygulama şimdiye kadar Samsung'un yerleşik kamera uygulamasının içinde bulunuyordu.
DECO PIC uygulamasına kamera uygulamasının içindeki AR Zone bölümünden erişmek de mümkün. Ancak birkaç menünün içinde saklandığından gözünüzden kaçmış olabilir. Artık böyle bir sorun yok, zira tek bir dokunma ile ulaşılabilir hale geldi. Bundan böyle kullanıcılar kameralarını artırılmış gerçeklik (AR) modunda açmak için DECO PIC simgesini kullanabiliyorlar.
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