Intel, Modem İşinden Kurtulmak İstiyor

Intel, zarar ettiği konuşulan önemli bölümünü, iddiaya göre tamamen elden çıkarmak istiyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Intel, Modem İşinden Kurtulmak İstiyor

5G yongaları üretmekten vazgeçen Intel'in akıllı telefon modemi işini satmak istediği ortaya çıktı. Wall Street Journal'a göre Intel, akıllı telefon modemleri işini tamamen elden çıkarmak istiyor. Firmanın bu bölümünü Apple'ın satın alabileceği söyleniyor, ancak bölümle ilgilendiği söylenen başka firmalar da var. Rapor, anlaşmanın en az birkaç milyar dolar değerinde olacağını söylüyor.

Apple, Qualcomm ile hukuki savaşa başlamadan önce modem yongalarını yalnızca Qualcomm'dan sağlıyordu. Ancak bu esnada Intel, Apple'ın modem sağlayıcısı haline gelmişti. Intel, geçtiğimiz günlerde 5G modemleri Apple için 2020'ye yetiştiremeyeceği dedikodularını yalanlamıştı.

Rapor, Intel'in modem işinin firmaya yılda bir milyar dolar kaybettirdiğini iddia ediyor. Rapora göre satış, bölümdeki çalışanları, patentleri ve modem tasarımlarını da içerecek.

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