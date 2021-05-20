Intel, Optane Bellek ve NAND Flash'ı Birleştiren Yeni SSD'yi Duyurdu

Intel, Optane bellek ve NAND Flash'ı birleştiren yeni SSD teknolojisini resmi olarak tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
Intel, Optane ve NAND Flash'ı Birleştirdi

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