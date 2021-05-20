Intel, Optane Bellek ve NAND Flash'ı Birleştiren Yeni SSD'yi Duyurdu

Intel, dizüstü bilgisayarlar için Optane belleklerinin en son jenerasyonu olan Katı Hal Depolamalı Optane Bellek H20'yi duyurdu. Yeni bellek teknolojisi, Intel'in halihazırdaki Optane bellek teknolojisini geleneksel QLC SSD ile birleştiriyor, daha kompakt bir form faktörünü temel alırken, daha yüksek kapasite ve daha yüksek hız ile harmanlıyor.
Optane Bellek, özellikle daha yavaş depolama aygıtlarına kıyasla, kullanılan uygulamalarda performansı artırmak için tasarlanmış bir Intel teknolojisi. Hız açısından RAM ile geleneksel depolama arasına konumlanan bu teknoloji, M.2 form faktöründe bulunuyor ve yalnızca 16 GB veya 32 GB gibi küçük kapasitelere sahip.
Intel'in yeni duyurduğu Optane Bellek Memory H20 ise, tek bir M.2 2280 kartında, hem Optane bellek yongası hem de NAND Flash'ı bir araya getiriyor. Ayrıca kapasite ve hız çıtasını da daha yükseğe yerleştiriyor.
32 GB Intel Optane Bellek, 512 GB veya 1 TB QLC SSD 3D NAND depolama ile beraber geliyor ve 3300 MB/s ile 2100 MB/s'ye kadar okuma ve yazma hızları vadediyor. Evet, hala eski PCIe 3.0 arayüzünü kullanıyor, o nedenle maksimum hızları olabildiğince yüksek değil. Ancak bu yavaş oldukları anlamına da gelmiyor. Zira bellek okuması için ortalama 6,75µs ve yazma için 12µs gecikme vadediyor.
Dayanıklılık konusunda da gelişme kaydedilmiş. Intel, yeni ürünü ile 1.6 milyon saatlik ortalama çalışma süresi vadediyor.
Eğer Intel'in bu yeni ürününü satın almayı düşünüyorsanız, şu an doğrudan satışa bulunmadığını söyleyelim. Intel, bu cihazları 20 Haziran'dan itibaren dizüstü bilgisayarlar, Hepsi Bir Arada cihazlar ve mini bilgisayarda kullanılmak üzere sunacak.
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