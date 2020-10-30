Intel'in Rocket Lake İşlemcileri Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Intel'in gelecek işlemci ailesi Rocket Lake şekilleniyor. Şirket, Rocket Lake'e Iris Xe desteğini ve daha fazlasını getireceğini açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Intel'in Rocket Lake İşlemcileri Hakkında Yeni Bil

Bu ayın başlarında Intel, 2021'in erken tarihlerinde Rocket Lake olarak adlandırdığı yeni masaüstü CPU'ları piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Intel yeni bir açıklamada daha bulundu ve yeni Cypress Cove mimarisi de dahil olmak üzere Rocket Lake S serisi işlemciler hakkında birkaç ayrıntıyı daha ortaya çıkardı.

Intel'e göre Cypress Cove çekirdekleri, belirli bir sayı verilmese de performansta çift haneli bir artış vadediyor. Çekirdekler 14nm fabrikasyon sürecine dayanıyor, akat 10nm Ice Lake çekirdeklerine benzer yapıda tasarlanmışlar. Yeni CPU, ayrıca 3200 MHz'e kadar hızlarda DDR4 RAM desteği ve toplam 20 şeritli PCIe Gen 4 portunu destekleyecek.

Bir diğer önemli gelişme ise, Intel'in yalnızca birkaç hafta önce Tiger Lake mobil işlemcilerle tanıttığı yeni Iris Xe grafik mimarisinin de dahil edilmesi. Yeni mimari Gen9 entegre grafik bileşenine göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla performans sunmayı vadediyor. Sağlanacak ekstra performansın yanı sıra, yeni medya kodlayıcıları için destek de geliyor. 3 adede kadar 4K/60Hz yeni ekran yapılandırmaları, Quick Sync Video ile iyileştirilmiş video dönüştürme ve ayrıca Intel'in Deep Learning Boost teknolojisi de destekleniyor.

Evet, yeni işlemciler hakkında yeni ayrıntılar şimdilik bu kadar. Intel'in yeni işlemcilerini 2021'in ilk aylarında tanıtması bekleniyor. Bu arda rakip AMD'de de kasım ayında yeni Ryzen 5000 serisi işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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