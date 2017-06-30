Intel, SATA Tabanlı Yeni Nesil SSD 545s'i Tanıttı
Intel, yeni nesil SATA tabanlı SSD 545s'i tanıttı. Peki, diskin özellikleri ve fiyatı ne? Haberimizde...
Intel, yeni nesil SATA tabanlı SSD'sini tanıttı. Intel SSD 545s olarak tanıtılan yeni disk, geçtiğimiz sene piyasaya çıkan selef model SSD 540s'e minör güncellemeler getiriyor. SSD 545s'te Intel'in geliştirdiği 3D NAND flaş kullanılıyor. SSD 540s'te ise SK Hynix'in düzlemsel NAND flaş seti yer alıyordu.
Intel'in 2'inci nesil 3D NAND teknolojisinin kullanıldığı SSD 545s, bu alanda son tüketiciye sunulan ilk 64-katmanlı sürücü oluyor. Bununla birlikte, arabirim olarak SATA'yı kullandığı için yine de NVMe'ye kıyasla çok yüksek hızlar sunmuyor. AnandTech'e göre sürücü 550 MB/s sıralı okuma, 500 MB/s sıralı yazma performansı sergiliyor.
SSD 540s, bu performans değerleriyle, Samsung'un 850 EVO SSD diskiyle yakın sonuçlar üretiyor. Fiyatı da onunla yakın seyrediyor. Intel SSD 545s, 512 GB'lık modeliyle 179.99 Dolar'dan satışa sunulmuş durumda.
Ercan Uğurlu
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