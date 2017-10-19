Intel, Süper-İletken Kuantum Test Çipi Üretti!
Intel, kuantum hesaplama için süper iletken bir test çipi üretti!
Kuantum hesaplama sıradaki teknolojik devrim olacak ve zannettiğimizden erken geliyor olabilir. IBM, Mayıs ayında kendi kuantum bilgisayarını ortaya çıkarmıştı, bilim insanları kuantum hesaplama alt maddesi olarak silikon katılmış elmaslarla (ve basit silikonla) deneyler yapıyor, Google bir süredir bulut temelli sistemler üzerinde çalışıyor ve Microsoft bu teknoloji için yeni kodlama dili geliştirmeye başladı bile. Şimdi ise Intel, kuantum hesaplama gerçekliğine bir büyük adım daha atıyor: Firma gelişmiş madde bilimi ve üretim teknikleriyle yeni bir süper iletken çip yaptı ve bunu Intel'in Hollanda'daki araştırma partneri QuTech'e gönderdi.
Intel'in söylediğine göre, kuantum hesaplamanın yapı taşları olan qubit'ler oldukça kırılgan. Sadece aşırı derecede soğuk sıcaklıklarda (derin uzaydan 250 kat daha soğuk) çalışabiliyorlar ve veri kaybını önlemek için çok dikkatli şekilde sarılmalılar. Intel'in Oregon ve Arizona'daki araştırma grupları 17 quibit çipleri daha fazla sıcaklıkta daha güvenilir yapan bir mimari buldu ve her bir qubit arasındaki RF parazitini düşürdü. Çip, telle bağlı çiplere göre 10'dan 100 kata kadar daha fazla sinyal gönderebiliyor ve daha büyük kuantum entegreli devrelere uygulanabilen gelişmiş bir tasarımı var.
Intel laboratuvarlarındaki Dr. Michael Mayberry, şöyle konuşuyor:
"Kuantum araştırmalarımız, partnerimiz QuTech'in kuantum algoritma iş yükünü simüle ettiği noktaya ulaştı ve Intel, lider üretim merkezlerimizde düzenli olarak yeni qubit test çipleri üretiyor."
"Intel'in üretimdeki, kontrol elektroniğindeki ve mimarideki uzmanlığı bizi diğerlerinden ayırıyor ve bize yeni hesaplama paradigmalarına ulaşmada katkıda bulunacak, neuromorphic'ten kuantum hesaplamaya geçeğiz."
H. Hüseyin Öztürk
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