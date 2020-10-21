Intel'den Sürpriz Satış: İşlemci Devi, NAND Bellek İşini Satıyor!

İşlemci devi Intel, multi-milyar dolarlık bir anlaşma ile NAND bellek işini (ve fazlasını) satmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Intel NAND bellek işini Hynix'e satıyor!

Intel, NAND depolama bölümünü, Güney Koreli yarıiletken tedarikçisi SK Hynix'e yaklaşık 9 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satmayı kabul etti. Satın alım günümüzde başlayarak 2025 yılına kadar kademeli bir şekilde gerçekleşecek ve NAND parça ve wafer bölümlerine ek olarak, Intel'in SSD (solid state drive) işini ve Çin'in Dalian şehrindeki bir üretim tesisini de içerecek.

Anlaşma, Hynix'in çip üretimi dünyasındaki varlığını güçlendirerek Güney Koreli firmayı küresel NAND bellek pazarında ikinci sıraya taşıyacak ve kendisinden daha büyük sadece Samsung kalacak. Intel ise, bu satış ile temel işine odaklanabilecek.

Ancak bu satın alım haberinin ardından Hynix'in hisse fiyatlarının bir düşüş yaşadığını da söylemekte yarar var. Analistlerin ödenen fiyattan endişe duymaları sebebiyle, bunun şu ana kadar yaşanan en büyük düşüş olduğu bir gerçek.

Intel'in satış kararının, pek çok farklı nedene dayanması mümkün .Her ne kadar firmanın NAND bölümü bu yılın ilk yarısında kar bildirmiş olsa da, daha önceki yıllarda tutarlı bir şekilde yıllık kayıp bildirmekteydi. Devam etmekte olan ABD-Çin gerginliği de Intel'in Dalian fabrikasını satma kararını desteklemiş olabilir.

Intel CEO'su Bob Swan yaptığı basın açıklamasında büyüttükleri NAND bellek işinden gurur duyduğunu, SK Hynix'e satışın bellek ekosistemini müşteriler, ortaklar ve çalışanlara faydalı olacak bir şekilde büyüteceğine inandığını söyledi. 

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