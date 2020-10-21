Apple, iPhone 12 ile Samsung'un 5G Krallığındaki Tahtını Tehdit Ediyor

Samsung, 5G alanında liderliği açık ara önde götürüyor. 5G akıllı telefon pazarının %88'ini elinde tutan Güney Koreli dev, buna rağmen, belki de ilk kez tahtını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Üstelik rakibi hiç de küçümsenecek bir isim değil.

Samsung'un 5G krallığı sarsılıyor mu?

Strategy Analytics direktörü Ken Hyers'a göre, 2020'nin ilk yarısında Batı Avrupa'ya gönderilen tüm akıllı telefonların %7'si 5G özelliklerine sahipti. Firma, bu bölgeye yaklaşık 4 milyon 5G telefonun sevk edildiğini tahmin ediyor. Samsung, Batı Avrupa'da 5G akıllı telefon pazarında, büyük ölçüde Galaxy S20 5G ve Galaxy A90 5G gibi modeller sayesinde liderlik oluşturdu. Ancak bu zafer çok da uzun soluklu olmayabilir gibi görünüyor.

Samsung, 5G akıllı telefon segmentine hakim durumda ve sadece altı ayda Batı Avrupa'da %88'lik bir pazar payına ulaştığı göz önüne alındığında yenilmez görünüyor. Ancak gerçekte, şirketin 5G akıllı telefonlarının bu kadar başarılı olmasının en büyük nedeni, neredeyse hiç rekabet yaşamaması. Daha doğrusu, yakın zamana kadar gerçek bir rekabet yaşamıyordu, ancak Apple'ın tanıttığı iPhone 12 serisinin dört modelinin de 5G desteklemesi ile bu rehavet yerini korkuya bırakacak gibi görünüyor. Buna ek olarak, OPPO ve Xiaomi dahil daha fazla Çinli üretici, Avrupa pazarı için yeni uygun maliyetli 5G telefonlar hazırlıyor. Bu nedenle Samsung, bir anda birden fazla rakiple mücadele etmeye başlayacak.

Sektör analistleri, Apple'ın yıl sonuna kadar Dünya çapında pazara yaklaşık 50-70 milyon iPhone 12 sürmesini bekliyor. Apple'ın Batı Avrupa pazarını ele geçirmesi ve Samsung'dan liderlik konumunu devralması için yalnızca birkaç milyon satış yapması yeterli olacak.

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