Apple, iPhone 12 ile Samsung'un 5G Krallığındaki Tahtını Tehdit Ediyor

Samsung, 5G alanında liderliği açık ara önde götürüyor. 5G akıllı telefon pazarının %88'ini elinde tutan Güney Koreli dev, buna rağmen, belki de ilk kez tahtını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Üstelik rakibi hiç de küçümsenecek bir isim değil.