Intel ve Google, Chromebook Ortaklığını Güçlendiriyor

Intel, Chromebook üretmek için Google ile olan ortaklığını bir adım daha ileriye taşıyacağını CES 2020'de duyurdu. İki firmanın yeni Chromebook'lar için tasarım ve teknik özelliklere yönelik tanımlamalar oluşturmayı kapsayan girişimi, ilk olarak geçen sene ortaya çıkmıştı.
Intel'in Project Athena programına dahil olan Chromebook'ların Intel Core i5 veya i7 işlemciler, parmak iziyle veya düğmeyle "hızlı uyanma", iyileştirilmiş pil ömrü ve şarj, WiFi 6, dokunmatik ekran, ince çerçeve gibi özelliklerle sunulması planlanıyor. Athena teknik özelliklerini taşıyacak ilk Chromebook'lar, CES 2020'de Samsung ve Asus tarafından duyuruldu.
Şimdi işlemci devi, Google ile olan ortaklığını derinleştireceğini söylüyor. İşlemcilerinin Chromebook'larda kullanılması Intel için önem teşkil ediyor; bunun yanında anlaşma, Chromebook işini genişletmek isteyen Google için de önemli. Google'dan ChromeOS başkan yardımcısı John Solomon, TechCrunch'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu, Google için önemli bir değişiklik. Chromebook'lar başlangıçta eğitim sektöründe başarılıydı, ancak önümüzdeki 18 aydan iki yıla kadar planımız tüketici ve kurumsal kullanıcılara ulaşarak daha da genişlemek. Bu kullanıcılar daha büyük beklentilere ve bu cihazların nasıl kullanılacağına dair daha geniş bir fikre sahipler. Bu, daha fazla performans sunmamız gerektiği anlamına geliyor."
Project Athena'yı kullanan şimdiye kadarki laptopların tamamı Windows ile geliyordu ancak Intel, en başından beri Chromebook'ların da girişime dahil edileceğini söylüyordu. Chromebook'lar son zamanlarda Google tarafından sadece öğrencilere yönelik değil, iş kullanıcılarına da hitap eden cihazlar olarak tanıtılmaya başlandı. Firmanın bu yöndeki çalışmalarının devam etmesini bekleyebiliriz.
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