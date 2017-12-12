Intel, Yeni Pentium İşlemcilerini Duyurdu
Intel, uygun fiyatlı işlemci aralığını Pentium Silver ve yeni Celeron işlemcilerle genişletiyor!
Bir döneme damgasını vuran Pentium ve Celeron işlemcili modellerini genişletme kararı alan Intel, böylece kullanıcılara uygun fiyatlı işlemciler sunmaya devam edecek. Her ne kadar vitrinde Core modelleri yer alsa da, Pentium modelleriyle piyasada var olmayı sürdüren Intel, birkaç ay önce de şirketin son nesil Kaby Lake mimarisini benimseyen Pentium Gold işlemcilerini piyasaya sunmuştu. Bu defa da hem masaüstü hem mobil taraf için Pentium Silver ve Celeron modellerini tanıttı.
Masaüstü işlemciler tarafında Pentium Silver J5005 ve Celeron J4105 ile J4005'i tanıtan Intel, Silver J5005 ile 2.8 GHz'e kadar saat hızı sunuyor. 4 çekirdekli Silver J5005, 800 MHz'lik grafik hızına sahip Intel UHD Graphics 605 entegre grafik işlemciyi de üzerinde taşıyor.
Celeron tarafında ise bu yıl J4105 ile J4005'i görüyoruz. Intel Celeron J4105, 2.5 GHz frekansına sahip. Ayrıca 750 MHz'lik grafik frekansı sunan Intel UHG Graphics 600'ü de beraberinde getiriyor. Celeron J4005 ise 2.7 GHz frekans sunan bir işlemci. Çift çekirdekli yapıda tasarlanan Celeron J4005, GPU olarak ise Intel UHD Graphics 600'e sahip.
Mobil harikalar
Intel, Pentium ve Celeron işlemcilerinin mobil tarafta yer alacak yeni modellerini de tanıttı. Intel Pentium Silver N5000, dört çekirdekli yapıda 2.7 GHz'e kadar saat hızı ve Intel UHD Graphics 605 (750 MHz) sunuyor.
Intel Celeron N4100 ve N4000 ise daha yavaş saat hızlarına sahip modeller oluyor. Celeron N4100, 2.4 GHz, N4000 ise 2.6 GHz'e kadar frekans hızları sunarken, Intel'in yeni tanıttığı tüm yongalar gibi Gigabit Wi-Fi desteği sağlıyor. Ayrıca bu yeni mobil işlemciler, güç konusunda da verimlilik getiriyor. Intel'in bu yöndeki iddiası, bu yeni mobil işlemcilerinin yer alacağı dizüstü bilgisayarlarda, 10 saatlik HD video oynatımı garanti olacak.
Intel'in yeni işlemcilerinin, gelecek yılın ilk çeyreğinde raflarda yer alması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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