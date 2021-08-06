Intel, Yeni Xeon W-3300 İşlemcilerini Piyasaya Sürdü

Intel, sistem entegratör iş ortakları aracılığıyla temin edilebilen yeni nesil Intel® Xeon® W-3300 işlemcilerini piyasaya sürdü. Gelişmiş iş istasyonlarında çalışan profesyoneller için geliştirilen Intel Xeon W-3300 işlemciler kusursuz performans, genişletilmiş platform yetkinlikleri ile tek bir soket çözümüyle kurumsal seviyede güvenlik ve güvenilirlik sunuyor.
Intel Xeon W-3300 işlemcileri uzman iş istasyonu kullanıcılarının bir iş istasyonundan elde edeceği kazanımları dönüştüren yeni işlemci çekirdeğiyle performans sınırlarını zorlamak için akıllıca tasarlanmıştır.
Farkı: Intel Xeon W-3300 işlemciler yoğun iş parçacıklı ve girdi-çıktı yoğun iş yükü üstlenen yeni nesil profesyonel uygulamalar için tasarlandı.
Yapay zeka, mimari, mühendislik, inşaat, medya ve eğlence sektörleri boyunca kullanım senaryoları vardır. Veri bütünlüğünü desteklemek için hem verimliliği hem de gelişmiş teknolojileri dönüştüren yeni işlemci çekirdek mimarisiyle Intel Xeon W-3300 işlemciler, kusursuz bir iş istasyonu performansı ortaya koyma amacıyla donatıldı.
Yeni Intel Xeon W-3300 İşlemcileri Hakkında: Beş yeni işlemci (W-3375, W-3365, W-3345, W-3335 ve W-3323) tek bir soket çözümüyle genişletilmiş platform yetkinlikleriyle olağanüstü bir performans sunuyor. 38 çekirdek ve 76 iş parçacığının dahil olduğu Intel® Hyper-Threading Technology, 4.0 GHz'a çıkan frekans,
64 işlemci PCIe Gen 4.0 şeritleri ve 4 TB'a kadar DDR4-3200 hata düzeltme kodu (ECC) bellek desteği veriyor.
Intel Xeon W-3300 işlemciler performans ve verimlilikte yeni bir dönemi temsil eden yeni bir işlemci çekirdek mimarisine sahiptir ve önceki nesle kıyasla;
- 2,5 kata kadar maksimum bellek kapasitesi desteği ve yüzde 31'e kadar bellek bant genişliği artışı.[1]
- Cinema 4D iş yüklerinde yüzde 45'e kadar daha hızlı çoklu iş parçacığı performansı.[2]
- AutoDesk Maya'da render önizleme iş yüklerinde yüzde 26'ya kadar hız.[3]
- Adobe Premiere Pro iş yüklerinde yüzde 20'ye kadar hızlı düzenleme ve kodlama performansı.[4]
- AutoDesk Maya'da 3 boyutlu final render iş yükünde yüzde 27'ye kadar hızlı.[5]
Diğer öne çıkan özellikler şunlar:
- Intel® Turbo Boost 2.0'la 4.0 GHz'a kadar yükselme.
- Intel® Deep Learning Boost'la makine öğrenimi çıkarımı iş yüklerinde hız kazanma
- 4TB'a kadar DDR4-3200 8-kanal bellek desteği.
- Intel® AVX-512 giriş desteği.
- Hata düzeltme kodu (ECC) bellek desteği.
- Yerleşik güvenilirlik, kullanılabilirlik ve hizmet verebilirlik teknolojikleri (RAS).
- Intel® Optane™ SSD P5800X desteği.
[1] Intel Xeon W-3300 CPU: 8 channels 3200 MT/s (2DPC) ve Intel Xeon W-3200 CPU: 6 channels 2666 MT/s (2DPC) kıyaslaması
[2] Cinebench R23 Multi-Threaded (MT) sonuçlarının Intel® Xeon® W-3375 işlemci ve Intel® Xeon® W-3275 işlemci kıyaslaması.
[3] Intel® Xeon® W-3375 işlemciye ve Intel® Xeon® W-3275 işlemci üzerinde AutoDesk Maya'da Arnold Renderer'ı kullanımında hızlı işleme süresine dayanmaktadır.
[4] PugetBench (0.95.1) – Adobe Premiere Pro (2021) 15.0 – Intel® Xeon® W-3375 işlemci ve Intel® Xeon® W-3275 işlemciye ilişkin standard sonuçlara dayanmaktadır.
[5] Intel® Xeon® W-3375 işlemci ve Intel® Xeon® W-3275 işlemci üzerinde AutoDesk Maya'da Arnold Renderer kullanılan işlem yavaşlığı süresine dayanmaktadır.
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