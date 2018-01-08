Intel'in Başı Davalar Sebebiyle Dertte!

Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarıyla boğuşan Intel'in başı şimdi de davalarla dertte!

Intel'in başı davalar sebebiyle dertte!

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