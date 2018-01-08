Intel'in Başı Davalar Sebebiyle Dertte!
Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarıyla boğuşan Intel'in başı şimdi de davalarla dertte!
Meltdown ve Spectre tartışmaları sürerken Intel, ABD'de Kaliforniya, Indiana ve Oregon'da kendisine açılan davalarla uğraşıyor. Bu davalara yakın zamanda yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.
Davalar, Intel CPU'lardaki tasarım hatalarını şikayet ediyorlar ve buna ek olarak firmanın bu güvenlik açıklarını açıklamadaki gecikmesinden de şikayetçiler. Ayrıca gelecek olan yamaların PC'leri yavaşlatma potansiyeli de şikayetler arasında yer alıyor.
%30'a kadar yavaşlama olabileceği söylentilerine karşı Intel, performans etkisinin daha çok iş-yükü ile alakalı olacağını ve ortalama PC kullanıcısı için pek bir fark yaratmayacağını, hatta zamanla bunun da hissedilemez hale geleceğini söyledi.
Spectre'nin sadece Intel değil, tüm modern CPU'ları etkilediğini düşününce, bütün yasal saldırıların Intel'e yönelmiş olması ilginç bir detay. Spectre, AMD işlemcileri ve mobil cihazlardaki ARM temelli işlemcileri de etkiliyor (Qualcomm ve Samsung gibi firmaların SoC'leri). Apple da sadece Mac bilgisayarların değil, iOS cihazların da etkilendiğini açıkladı.
H. Hüseyin Öztürk
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