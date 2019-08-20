Intel'in Cascade Lake-X CPU'su Geekbench'te Sızdı
Intel'in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi Geekbench tablosunda kendini gösterdi. Peki, Threadripper'dan hızlı mı?
- Ercan Uğurlu
Intel'in daha önce Computex'te duyurduğu Cascade Lake-X ailesi, yakında piyasada olacak. Piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala yeni işlemci ailesi ile ilgili sızıntılar sıklaşmaya başladı ve son gelen haber ise, Cascade Lake-X'in Geekbench tablosuna yansıyan görüntüsü oldu.
Intel'in high-end masaüstü bilgisayar tarafında konumlandıracağı yongalarını içeren Cascade Lake-X, Intel 0000 kod adıyla Geekbench tablosunda kendini gösteriyor. 18 çekirdekli yapıda tasarlanan işlemci, 36 izlek içeriyor.
Intel'in i9-9980XE plaformunun halefi olarak gösterilen Cascade Lake-X'in Geekbench'te aldığı sonuç ise, tek çekirdek noktasında 5387 puan, çoklu çekirdek sırasında ise 54597 puan olarak saptanmış Bu arada işlemcinin Dell Precision 5820 Tower iş istasyonu modelinde kullanıldığını da söyleyelim.
Yine tabloda dikkat çeken bir detay olarak, işlemcinin 2.19 GHz taban, 3.28 GHz'lik tepe frekansında çalıştığını görüyoruz. Ancak bu rakamlarda hata olabilir.
Elde ettiği sonuçlarla mevcut Threadripper'ın önüne geçmeyi başaran Cascade Lake-X için elbette nihai sonucu, Intel'in yeni işlemcisini piyasaya sürdüğünde görebileceğiz.
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