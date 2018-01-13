Intel'in Meltdown yaması soruna yol açtı!

Güvenlik açıklarından dolayı canı fazlasıyla sıkılan Intel'in başı yeni bir sorunla ve bu sorunu ele alış şekliyle dertte!

Intel'in Meltdown yaması soruna yol açtı!

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