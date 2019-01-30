Intel'in "Üçü Bir Arada" Tasarımı Ortaya Çıktı
Ortaya çıkan bir patent, Intel'in katlanabilir akıllı telefon konseptine kazandırabileceklerini gözler önüne seriyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Intel'in henüz ortaya çıkan bir patenti, bir teknoloji devinin daha katlanabilir cihazlara olan ilgisini ortaya çıkardı. 2017 yılında dosyalanan patent oldukça detaylı bir şekilde işlenmiş, öyle ki patentteki detaylı açıklamalardan yola çıkan LetsGoDigital, bilgisayar üzerinde patentte bahsedilen prototipin üç boyutlu çizimini hazırlama fırsatı yakaladı.
Hollanda merkezli kaynağa göre patent, iç içe katlanabilen üç ayrı panel boyunca uzanan tek bir katlanabilir ekrana sahip bir cihazdan bahsediyor. LetsGoDigital, meydana getirdiği modellemede bu değişik tasarıma ayak uyduran bir Windows 10 tasarımına da yer vermiş ancak Microsoft'un katlanabilir ekranlara özel olarak Windows arayüzünü test ettiği de biliniyor.
Cihazın üç ayrı paneli, prensipte tamamen katlandığında çerçevesiz bir akıllı telefon görüntüsüne sahip oluyor ancak panellerden birisi açıldığında, cihaz klavye yerine ekran kullanan bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Son panel de açıldığında cihaz, büyük ekran alanını taşıyan bir tablet bilgisayara dönüşmüş oluyor. Tasarım ayrıca paneller arasında ortaya çıkan boşluklardan faydalanarak cihaza ait bir dijital kalemi de cihazın panelleri arasına yerleştiriyor. Fakat bunun için bir kıskaç mı yoksa mıknatıs mı kullanılacağı ise detaylandırılmadı.
Bu, aslında Intel'in katlanabilir cihazlar üzerinde yaptığı tek deneme değil. Taipei'de düzenlenen Computex 2018 etkinliği de Intel'in Tiger Rapids ismini verdiği bir projeye ait olan katlanabilir ekrana sahip iki ayrı prototipe sahne olmuştu. Prototiplerden ilki katlanabilir bir akıllı telefon ve diğeri hibrit bir dizüstü bilgisayar formunda tasarlanmış olup her iki cihaz da ikişer ayrı ekran taşıyordu. Şimdi ise geldiğimiz noktada birçok teknoloji devi, katlanabilir ekran konseptini farklı formüllerle tekrar tekrar deneyerek en iyi sonuca ulaşmanın yollarını arıyor.
Eğer sadece Microsoft ve Samsung'un yakın gelecekte katlanabilir ekran planlarının olduğunu düşünüyorsanız, yakın zamanda farklı firmalara ait olan ve gündemde kendisine iyi bir yer edinecek katlanabilir cihaz haberlerine kendinizi hazırlamanızı tavsiye ederiz.
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