Intel'in Yeni Nesil SSD'lerinden İpuçları
Intel'in Quad Level Cell NAND teknolojili süper hızlı yeni nesil SSD'leri hakkında yeni ipuçları geldi.
Intel'in yaklaşmakta olan katı hal sürücüleri (SSD) için planlarını gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre, depolama alanını yükseltecek olan Intel'in, daha hızlı okuma ve yazma hızlarını çok etkileyici bir teknoloji altında piyasaya sunacağı görülüyor. Buna göre Intel'in yaklaşmakta olan SSD ürün serisi, 64 katmanlı 3B belleklere sahip olacak.
Intel'İn gelecek SSD ailesinde 5 farklı model göreceğiz. Bunlardan 760p en üst düzey modeli olacak. 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB gibi kapasite seçenekleriyle gelecek olan 760p, 64 katmanlı TLC 3D NAND ile oluşturulmuş M.2 PCIe form faktörüyle gelecek. NAND bellek ile daha yoğun bir bellek deneyimi sunacak olan Intel, 760p modeliyle 3200 MB/s okuma, 1600 MB/s yazma hızlarını hedefliyor.
760p'yi takip eden model olan 700p ise, onun bir altında yer alacak ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. 1800 MB/s okuma ve 1200 MB/s yazma hızları sunması beklenen 700p ve diğer tüm modellerin 5 yıllık Intel garantisi ile geleceği de sızan tabloda görülüyor.
Intel, ortancam model olan 660p SSD'de, diğerlerinin aksine TLC yerine QLC (Quad Level Cell / Dört Katmanlı Hücre) teknojisini kullanacak. Yine bu modelle 1800 MB/s okuma ve 1100 MB/s yazma hızları ortaya çıkacak gibi görünüyor. 660p SSD'yi 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleriyle piyasada bulabileceğiz.
Son olarak yeni ailenin diğer iki üyesi 600p ve 545s olacak. Bunlarda da 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi kapasite seçenekleri göreceğiz. 600p SSD, 1800 MB/s okuma, 560 MB/s yazma hızlarına sahip olacakken, 545s SSD ise 560 MB/s okuma, 500 MB/s yazma performansı gösterecek.
Ercan Uğurlu
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