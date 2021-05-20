Internet Explorer 11 İçin Yolun Sonu: Kesin Ölüm Tarihi Açıklandı

Internet Explorer 11 (IE11) kesin sonu için hazırlanıyor. Microsoft, IE11 masaüstü uygulaması desteğinin 15 Haziran 2022'de sona ereceğini ve uygulamanın kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Ancak, Windows 10 LSTC, Server Internet Explorer 11 masaüstü uygulamaları ve MSHTML (Trident) motoru bu son tarihten etkilenmeyecek.
Sorunsuz bir geçiş sağlamak ve genel halkın ve şirketlerin eski tarayıcıdan geçiş yapmasına yeterli zaman sağlamak için Microsoft, IE11'in aşamalı olarak kaldırılmasına dair bir zaman çizelgesi duyurdu.
İlk olarak 2013 yılında Windows 8.1 ile tanıtılan IE11, Windows için modern, varsayılan bir web tarayıcısı olarak oluşturuldu. İlk duyurusundan birkaç ay sonra, dünya çapında en çok kullanılan ikinci masaüstü tarayıcısı haline geldi. Bu, kendisinden önce gelen Internet Explorer 8'in tablolardaki en popüler web tarayıcısı olduğu bir zamandı. O zamandan beri durum değişti ve artık Edge Chromium, Google Chrome ve Mozilla Firefox'un liderlik ettiği bir çağdayız.
Bir süredir bu kararın gelmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Microsoft, Windows 10'un piyasaya sürülmesiyle IE11'in yerini almış olan Edge Legacy'nin yerini alacak yeni chromium tabanlı Edge tarayıcısını tanıtmıştı. Aynı yılın Ağustos ayında da Redmondlu dev, desteğini sona erdireceğini duyurmuştu. Microsoft 365 ve IE11'de Microsoft Teams gibi diğer web uygulamaları için. Edge Legacy daha sonra Windows Update aracılığıyla tamamen yeni chromium tabanlı Edge tarayıcısıyla değiştirildi.
Yapılan açıklamada Microsoft, kullanıcılara Internet Explorer'a yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Microsoft, Windows 10'un geleceğinin Chromium Edge'de (şu andaki adı Microsoft Edge) olduğunu bir kez daha doğruluyor. Yeni tarayıcının popülerliği hızla arttı ve artık Windows 10'da varsayılan web tarayıcısı oldu. Redmondlu dev, "Internet Explorer'dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir tarama deneyimi" olduğunu ve ayrıca eski web siteleri ve bunlarda yer alan uygulamalar için de uyumluluğa sahip olduğunu söylüyor.
Bu nedenle firma, önümüzdeki yıl 15 Haziran'da IE11 masaüstü uygulamasının kullanımdan kaldırılmasından önce Microsoft Edge'e geçmenizi tavsiye ediyor. Geçiş yapmadan önce daha fazla yardım ve bilgi isteyen kuruluşlar ve şirketler için Microsoft, blog gönderisinde bu konu hakkında daha fazla ayrıntı belirtiyor...
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