Windows 10'da, Windows 10X İzleri Görmeye Hazır Olun

Microsoft'un Windows 10X'i geliştirmeyi süresiz olarak durdurduğu haberini duymuş olabilirsiniz. Şimdiyse, Windows 10X'in hiçbir zaman yayınlanmayacağı söylentileri ile birlikte, bazı parçalarının Windows 10'a entegre edileceği konuşulmaya başlandı. Microsoft'un "Sun Valley" kod adı ile yayınlayacağı 2021'in ikinci büyük güncellemesinde Eylem Merkezi'nin Windows 10X özelliklerine sahip olacağı söyleniyor. Bu değişiklikler önizleme sürümünde görülmüyordu, ancak Windows Latest'in keşfettiği bir ekran görüntüsü yeni değişiklikleri gösteriyor.
Windows Latest'ın yayınladığı ekran görüntüsünde yeni eylem merkezi aşağıdaki gibi görünüyor.
Çok büyük bir değişiklik gibi görülmese de, Windows 10X arabiriminden tasarım öğeleri içermesi, yeni güncellemede benzer başka özelliklerin de işletim sisteminin başka yerlerine entegre edilmiş olabileceğini düşündürüyor. Buna yeni yuvarlatılmış kenarlar, yeni simgeler, yüzen menüler de dahil...
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