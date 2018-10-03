Internet Explorer ve Edge Hızlı Bir Düşüşte!

Microsoft'un web tarayıcıları Internet Explorer ve Edge, her geçen ay biraz daha dibe gömülüyor!

Internet Explorer ve Edge Hızlı Bir Düşüşte!

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