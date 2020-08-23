İnternet Hızında Yeni Hız Rekoru Kırıldı: 178 Terabit

İnternet hızında, mevcut fiber hatlarında büyük bir değişiklik yapılmadan önemli bir rekor kırıldı. Yeni internet hız rekoru, artık tam 178 Tbps...

İnternet Hızında Yeni Hız Rekoru, 178 Terabit

Dünyanın en hızlı internet bağlantısı rekoru, saniyede 178 terabit ile kırıldı. Karşılaştırmanız açısından şu an tüketiciye yönelik en hızlı internetin 10Gbps ile Japonya'da bulunduğunu söyleyelim. KDDI Research, University College London ve Xtera tarafından geliştirilen yeni teknolojiler, mevcut optik fiber hatlarından daha fazla verinin aktarılmasına olanak tanıyor. 

Yeni teknolojiyle hız, 16,8THz'ye ulaşıyor. Geometrik Şekillendirme (GS) sayesinde mümkün hale gelen performans kazanımı, dalga boylarının parlaklığı, fazı ve polarizasyonu üzerinde değişiklik yaparak elde ediliyor. Ortaya çıkan melez sistemin, mevcut amplifikatör teknolojilerinin bir birleşimi olduğu belirtiliyor.

Sistem mevcut fiber kurulumunu kullandığından, yeni teknolojiye geçmenin kolay olacağı, amplifikatörlerleri yükseltmenin yeteceği ve kablo değişimine gerek kalmayacağı belirtiliyor.

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