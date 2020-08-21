Galaxy S21 Ultra, Bright HM2 108MP Kamerayla Gelebilir

Samsung'un altı ay sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S21 Ultra'nın, bu etkileyici kamerayla geleceği iddia edildi.

Galaxy S21 Ultra'dan kamera iddiası

Samsung'un en son amiral gemisi serisi Galaxy Note 20 henüz ilk müşterilerine bile ulaşmadı, ancak altı ay sonra tanıtılması beklenen Galaxy S21 ile ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor.

Twitter'da ortaya çıkan iddiaya göre Galaxy S21 Ultra, Bright HM1 sensörünün devamı olacak yeni bir kamerayla gelecek. Telefonun 108MP çözünürlüğü koruyacağı söylense de, sensörün adının ISOCELL Bright HM2 olup olmayacağı belirsiz. Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç Galaxy S21 modeli tanıtmayı planladığını hatırlatalım.

Bir süre önce Galaxy S21 serisinin ToF kamerasını terk edebileceği de ortaya çıkmıştı. Galaxy S21 Ultra, bunun yerine lazerli otomatik odaklanma modülü kullanabilir.

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