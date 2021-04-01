İnterneti Taşıyan Sualtı ve Okyanus Kablolarının Dünü, Bugünü

Kıtalar arasında interneti taşıyan, Dünya'nın her köşesine internetin ulaşmasını sağlayan sualtı kabloları her geçen gün gelişiyor. İşte okyanus ve deniz tabanına döşediğimiz, interneti bize ulaştıran kabloların kısa hikayesi...

İnterneti getiren su altı kabloları

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Nokia, Dünya Devlerine İstanbul'dan Teknik Destek Sağlıyor
Mercedes EQS'nin Muazzam Ekranı Ortaya Çıktı; Yeni Detaylar Açıklandı
iPhone 13, Yeni Renk Seçeneği ve Kamera Değişikliğiyle Gelecek İddiası
Özel Tasarım PlayStation 5'lere Şimdi de "Pirinç PS5" Eklendi
Instagram TikTok'tan Bir Kopya Daha Çekti: Instagram Remix Nedir?

 

 