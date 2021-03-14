Bir YouTuber, Tenet Filmini Game Boy Advance Kartuşuna Sığdırmayı Başardı

Sinemaseverlerin beğendiği ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi Tenet, geçtiğimiz sene ağustos ayında ülkemizde de beyaz perdeye yansımıştı. Yönetmen Christopher Nolan'a göre Tenet'i izlemenin en ideal yolu sinema olurken, kuşkusuz "film sinemada izlenir" sloganı çok haklı bir deyim. Ancak pandeminin ortasında kapalı veya yarı açık konumda olan sinema salonlarını doldurmak da şu gündemde biraz cesaret işi. Öyle ki Tenet de böyle bir ortamda vizyonu girmiş olmasıyla talihsiz yapımlardan biri olmuştu.
Christopher Nolan'ın Tenet'in sinemada izlenmesi gereken bir yapım olduğunu söylemesi ise, filmin yapısında gizli. Zira bazı sahnelerde öyle boğuk diyaloglar kuruluyor ki –eğer çok iyi bir ses sisteminiz ve sabırlı bir komşunuz yoksa- bu diyalogları en iyi sinemada duyabiliyor ve filmin üzerinizde etki bırakmasını sağlayabiliyorsunuz. Fakat bir YouTuber, bambaşka bir yol izlemiş ve filmi bırakın sinema ekranını, bir Game Boy'a getirmiş.
Bob Wullf adında bir YouTuber, Tenet filmini Game Boy Advance mobil oyun konsolunda çalışacak bir kartuş haline getirmiş. 5 kartuşluk özel bir seri üreten Wullf, hatta bu kartuşların üzerine özel etiketler de yapmış. Elbette sonuç Nolan'ın beklediği bozulmamış bir IMAX deneyimi değil, ancak mobil ortamda da Tenet izlemenin en pratik hali diyebiliriz. Bob Wullf'un bu çalışmasını hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
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