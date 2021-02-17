İnternette Canlı Yayında Uyudu; Uyandığında Bir Servet Kazanmıştı!

Sadece uyuyarak küçük bir servet kazanmak size hayal gibi geliyor olabilir. Ama bir internet yayıncısı, tam olarak bunu yaptı...

Yayında Uyudu, Uyandığında 16 Bin Doları Vardı

YouTube ve Twitch gibi canlı akış platformları, içerik geliştiricilere servet kazandırmaya devam ediyor. Ama bu serveti kazanmak için tüm yayıncılar bir şeyler yapmak zorunda kalmıyor. Öyle ki, bir Twitch yayıncısı, sadece 1 gece uyuyarak tam 16.000 dolar kazanmayı başardı.

Asian Andy isimli 26 yaşındaki Twitch yayıncısı, sadece 1 gece boyunca açtığı yayın sonrasında işte bu parayı cebe indirmiş durumda. Yaptığı ise, uyumak...

Andy, yayını açtı ve yayın boyunca uyuyacağını söyledi. İzleyicilerden istediği ise, uykusu sırasında onu rahatsız etmeleri ve uyandırmaya çalışmaları idi. Bunun için yazıyı sese dönüştürme özelliğini aktif eden Andy, izleyicilerinden gelen mesajların sesli olarak okunmasını sağladı. İzleyiciler, gönderecekleri her mesaj için bağış yapmak zorundaydı.

Gönderilen mesajların büyük çoğunluğu, "pencerede biri var" ya da "evine biri girdi" gibi panik oluşturmaya yönelik mesajlardı. Bazı izleyiciler yüksek sesle şarkı söylemeyi seçerken, bazı izleyicilerinse yine yüksek sesle köpek havlamasını taklit ettiği görüldü.

Andy'nin tüm bu süreç boyunca rahat bir uyku çektiğini söylemek zor. Ama gecenin sonunda hesabındaki 16 bin doları gördüğünde buna değdiğini düşündüğüne de eminiz...

Andy, uykusu sırasında yaşananların kısa bir özetini, YouTube kanalında da yayınlamış durumda. Hemen aşağıdan izleyebilirsiniz...

HOW I MADE $16,000 WHILE SLEEPING FOR 7 HOURSHOW I MADE $16,000 WHILE SLEEPING FOR 7 HOURS
How i made $16000 while sleeping for 7 hours, LIVE with Text to Speech Donations Become a member/catch streams you missed! Twitter: Instagram: Website & Stream: Discord: discord.gg/asianandy Reddit: Donate: Merch: Management Email: -Video Edited By: DjL Music by: incompetech.com/ Send Me Mail: P.O. Box 11464 Westminster, CA 92685

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