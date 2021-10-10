İnternette En Çok Karşılaşılan 6 Dolandırıcılık Yöntemi

Dünya çapında her yıl Ekim ayı, Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının, dolayısıyla dijital hedef sayısının artmasıyla siber dolandırıcılık da artış gösterdi.