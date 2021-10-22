İnternette Güvenliğin Önemi Her Geçen Gün Artıyor Ama Akıllanmayanlar Var!

Daha fazla kullanıcının çevrimiçi ortamda zaman geçirmesiyle birlikte güvenliğin önemi de artıyor. Hatta daha iddialı da konuşabiliriz: Tüm cihazlarınızda bir antivirüs ve bir VPN kullanarak kendinizi siber saldırılardan korumanız hiç bu kadar önemli olmamıştı.
Ancak Tom's Guide tarafından yapılan yeni bir anketin sonuçlarına göre, her beş kişiden biri verilerini ve cihazlarını korumak için adım atmıyor. Kaynak, gerçek zamanlı anket platformu OnePulse'u kullanarak, çevrimiçi güvenlik alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kısa süre önce hem ABD'de hem de Birleşik Krallık'ta rastgele seçilen 1.000 kullanıcıyla anket yaptı.
Ankete katılanların yüzde 20'sinin herhangi bir güvenlik veya gizlilik aracı kullanmaması dikkat çekiyor.
İnternette güvende kalmak
"Çevrimiçi ortamda daha güvenli ve daha gizli kalmak için hangi siber güvenlik yazılımını kullanıyorsunuz?" sorusuna yanıt verenlerin neredeyse yarısı (%45,6) cihazlarında Microsoft Defender gibi ücretsiz antivirüs yazılımları kullandığını belirtti. Bu arada, ankete katılanların sadece yüzde 21'i, virüsten koruma yazılımı için aylık veya yıllık ödeme yaptıklarını söyledi.
VPN hizmetleri söz konusu olduğunda, ücretli ve ücretsiz seçenekler arasında yanıtlar oldukça benzer; yüzde 13,8 ücretli VPN kullandıklarını söylerken, yüzde 12,8 ücretsiz VPN kullandığını söyledi. Ücretsiz bir VPN, çevrimiçi kısıtlamaları hızlı bir şekilde atlamak için faydalı olsa da, bu hizmetlerden birkaçı kayıt tutmayan bir VPN sağladığından verilerinizi riske atıyor olabilirsiniz.
Tüm çevrimiçi kimliklerimizi akıllı telefonlarımızda yanımızda taşıdığımız ve bankacılık ve diğer hassas verileri göndermek için dizüstü bilgisayarları ve masaüstü bilgisayarları kullandığımız bir zamanda, siber saldırılardan korunmak için bir antivirüs ve VPN kullanmak hızla bir zorunluluk haline geliyor. Kısa vadede ücretli güvenlik hizmetlerini kullanmaktan vazgeçmek daha ucuz gibi görünse de, kimlik hırsızlığına kurban gitmek son derece pahalı olabilir ve kimliğinizi kurtarmak yıllar alabilir.
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