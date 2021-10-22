İnternette Güvenliğin Önemi Her Geçen Gün Artıyor Ama Akıllanmayanlar Var!

Yapılan yeni bir açıklama, internette güvenliğin her geçen gün biraz daha arttığı bir dönemde her 5 kişiden birinin bunun için adım atmadığını gösteriyor!

Her 5 Kişiden Biri Güvenliği "Takmıyor"

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