İnternette Konum Nasıl Gizlenir? İşte İnternette Konumunuzu Gizlemenin Yolu

Chrome, Firefox ve Microsoft Edge gibi birçok popüler web tarayıcısı, sitelerin konum bilginizi (geolocation) talep etmesine izin veriyor. Bu bilgiyi vermeyi kabul ederek hava durumu, size en yakın yetkili servisi bulma gibi faydalı olabilecek işlevlere kavuşabiliyorsunuz. Ancak bazı durumlarda ciddi gizlilik sorunları da ortaya çıkabilir.
Bu yüzden Chrome, Firefox ve Microsoft Edge'de konumunuzu gizlemek veya meraklı sitelere sahte bir konum göstermek isteyebilirsiniz.
Chrome'da Geolocation'ı Devre Dışı Bırakma
Google Chrome, varsayılan olarak her site için konum bilginizi paylaşmak isteyip istemediğinizi soruyor. Bu işlevi bir site için yanlışlıkla açtıysanız veya kapadıysanız, aşağıdaki adımları izleyin.
Ekranın sağ üstündeki üç noktaya tıklayın, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Site Ayarları > Konum yolunu izleyin. Burada Erişmeden önce sor ayarını göreceksiniz. Bu ayarın açık konumda olması gerekiyor.
Burada konum bilgisi erişimine izin verdiğiniz ve vermediğiniz sitelerin de bir listesini göreceksiniz. Konum bilgisi erişimini iptal etmek için, "İzin ver" başlığı altında sitenin sağındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
Firefox'ta Konumunuzu Gizleme
Chrome gibi Firefox da konumunuzu öğrenmek isteyen her site için size bir soru yöneltiyor. Firefox'un konum ayarlarına ulaşmak isterseniz, sağ üst köşedeki üç yatay çizgi simgesine tıklayın, ardından Seçenekler > Gizlilik ve Güvenlik yolunu takip edin. Biraz aşağı kaydırarak "İzinler" başlığını bulun. Burada Konum satırının karşısında Ayarlar düğmesine tıkladığınızda, konum izni verdiğiniz sitelerin listesini görebileceksiniz.
Rahatsız edici olabilen konum isteği bildirimlerini engellemek için, yukarıdaki iletişim kutusunda "Konumumu öğrenme isteklerini sormadan engelle" seçeneğini işaretleyin. Bunu yaptığınızda hiçbir sitenin konum öğrenme isteğini görmeyeceksiniz.
Edge'de Konum Paylaşmayı Devre Dışı Bırakma
Geolocation'ı kapatmak için Edge'de yapmanız gerekenler, Chrome'dakine çok benziyor. Tarayıcının sağ üst köşesindeki üç yatay noktaya tıklayın ve buradan Ayarlar > Site İzinleri > Konum'a gidin. Bu sayfada Erişmeden önce sor seçeneğinin işaretli olmasına dikkat edin. Alt tarafta konum için izin verilen ve engellen sitelerin listesini görebileceksiniz. Chrome'da olduğu gibi listedeki öğelerin yanında bulunan çöp kutusu simgesine tıklayarak izinleri geri çekebilirsiniz.
Chrome'da Sahte Konum
Ücretsiz Location Guard eklentisi, ziyaret ettiğiniz her web sitesine sahte bir konum gönderiyor ve konumunuzu belirlemeye yönelik girişimlere de engel oluyor. Dilerseniz, sabit bir konum da belirleyebiliyorsunuz.
Firefox'ta Sahte Konum
Firefox'ta bir başka yerdeymiş gibi görünmek için adres çubuğuna about:config yazın ve ekrana gelen uyarıyı kabul ederek geçin.
Arama çubuğuna geo.enabled yazın ve bu ayarın True olarak ayarlı olmasına dikkat edin. Bunun ardından arama çubuğuna geo.provider.network.url yazın ve kalem simgesine tıklayın. Şimdi orijinal metni aşağıdakiyle değiştirin.
data:application/json,{"location": {"lat": 40.7590, "lng": -73.9845}, "accuracy": 27000.0}
Böylece konumunuzu New York'taki Times Meydanı olarak belirlemiş olacaksınız. Dilerseniz LatLong gibi bir web sitesini ziyaret ederek farklı bir konumun koordinatlarını bulabilir ve bu koordinatları kullanabilirsiniz.
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