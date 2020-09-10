Motorola, Yeni Katlanan Telefonu Razr 5G'yi Tanıttı!

Motorola, yeni katlanan telefonu Razr 5G'yi ortaya çıkardı! Telefonun ismindeki "5G" sizi yanıltmasın, bu yepyeni bir telefon...

Motorola Razr 5G tanıtıldı!

Motorola, katlanan telefonu Razr'ın yeni sürümünü duyurdu. Yeni Razr 5G, telefonun sadece 5G desteği eklenmiş bir sürümü değil, her yönden geliştirmelerle gelen yepyeni bir cihaz.

Razr 5G, Motorola'ya göre 200.000 kez test edilen bir menteşe mekanizmasıyla geliyor. Bu durumda telefonu her gün 100 kere açarsanız, 5 yılda bu sayıya ulaşıyorsunuz. Firmaya göre ortalama kullanıcı telefonu günde 40 kez, tecrübeli kullanıcılar ise 100 kez açıyor. Bu sayılar bazılarına biraz düşük gelebilir, ancak Motorola telefonun kapağı kapalıyken de kullanabileceğiniz bazı işlevler sunuyor.

48MP'lik yeni arka kamera, 12MP resimler için dörtlü piksel teknolojisini kullanıyor ve f/1,7 diyafram değerine sahip. Cihazda yalnızca bir arka kamera olsa da, önceki modeldeki 16MP'dan 48MP'e yükselmesi büyük bir geliştirme. Ön yüzdeki kamera ise 5MP'ten 20MP'e yükseltilmiş.

Bunların yanında telefonun "çene" kısmındaki parmak izi sensörü arka yüze taşınmış. Polished Graphite, Liquid Mercury ve Blush Gold renk seçenekleriyle gelen cihazın fiyatı 1.399 dolar olarak (önceki Razr'dan 100 dolar daha ucuz) açıklandı.

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