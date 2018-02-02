iOS 11.3 beta 1'de Wi-Fi'a Bağlanma Sorunu!
iOS 11.3 beta 1'i kullananlar, çok ciddi bir sorunla boğuşmak zorunda kaldı!
Yaklaşık bir hafta önce yayınlanan iOS 11.3 beta, bir dizi yenilikle geliyordu. Bu yapıda birkaç sorunun bulunduğu biliniyordu; Skype'ın açılırken kilitlenmesi gibi.
Bazı kullanıcılar ise iOS 11.3 beta'da başka bir sorun yaşadıklarını, Wi-Fi ağlarına bağlanamadıklarını söylüyorlar. Kullanıcılara göre sorun, güvenli ağlarda yaşanıyor çünkü açık / güvensiz ağlara kolaylıkla bağlanmak mümkün.
Sorun yaşayan kullanıcılar, internete bağlanmak için Wi-Fi parolasını router'dan devre dışı bırakmaktan veya önceki iOS sürümüne dönmekten başka çare bulamıyorlar. Bununla birlikte sorun tüm kullanıcıları etkilemiyor. Wi-Fi parolasını devre dışı bırakarak internete bağlanmayı başaran kullanıcılar, ağa başkalarının bağlanmasını engellemek için MAC filtrelemesini kullanıyorlar. Ancak bu, verilerin şifrelenmesi anlamına gelmediğinden yüksek bir güvenlik sağlamıyor ve iletilen verileri açıkta bırakıyor.
iOS 11.3 beta 1'de aynı sorunu yaşıyorsanız, beta 2'yi bekleyebilir veya kararlı bir sürüme geri dönebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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