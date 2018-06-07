iOS 12'de iPad Pro 3 İzleri
iOS 12'de yapılan keşifler, iPad'deki ciddi değişikliklerin sinyalini veriyor!
Henüz duyurulan iOS 12'nin geliştirici beta sürümü, kullanıcılar tarafından merceğe alındı bile. iOS 12'de yapılan bir keşif, gelecekteki iPad'lerin çentikli olabileceğini ve Face ID ile gelebileceğini gösteriyor.
iOS geliştiricisi Guilherme Rambo'un bulduğu gizli Face ID kurulum ekranı, iPad'in kilidini Face ID ile açmaktan söz ediyor. Bu, yeterince güçlü bir sinyal ancak başka kanıtlar da var. iOS 12'nin Face ID'ye çoklu kullanıcı desteği eklediğini öğrenmiştik. Çoklu kullanıcı işlevi, iPhone'dan ziyade iPad'de işe yarayacaktır çünkü tabletler, genellikle daha çok paylaşılıyorlar.
Çentiğe gelirsek, çentikle ilgili işaretler bu kadar belirgin değil ancak durum çubuğundaki saatin ortadan sağ tarafa çekilmesi, eski Windows yöneticisi Steven Sinofsky'nin dikkatini çekti. Bu alanda çentik için yer ayrılmış olması dikkatten kaçmıyor.
Apple bu özellikleri iPad Pro 3'e dahil ederse, iPad Pro 10.5 gibi cihazlar ciddi bir değişim geçirmiş olacak. Yeni iPad'leri Eylül'de iPhone 11 ile birlikte görme ihtimalimiz var.
Zeynel A. Öztürk
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