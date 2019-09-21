iOS 13.1 Beklenenden Erken Yayınlanacak
iOS 13 için ilk onarımları ve bazı yenilikleri içeren güncelleme, ilk açıklanandan çok daha önce gelecek. İşte o tarih!
Apple, sözünü tuttu ve yeni iPhone'ları tanıtmasının ardından iOS 13'ü dün yayınladı. Firma, iOS 13.1 güncellemesini ve iPad OS'u 30 Eylül'de yayınlayacağını da söylemişti, ancak bu tarih yaklaşık bir hafta erkene alındı.
Bu değişiklikle birlikte iOS 13.1 ve iPadOS 13.1'in geleceği yeni tarih, 24 Eylül olacak. Değişikliğin neden yapıldığı bilinmiyor, ancak ilk iOS 13 güncellemesinin çabuk gelmesi muhtemelen memnuniyetle karşılanacak. iOS 13.1, bir dizi onarımın yanında iOS 13'e yetişmeyen bazı yenilikleri de içerecek. Bunlar arasında Maps'ta kalan süreyi paylaşma, Siri'de kısayol otomasyonu ve ses paylaşımı var. iOS 13.1 ile gelecek bir başka yenilik, Apple Music'te şarkı çalarken şarkı sözlerini görebilmek olacak
Yeni tanıtılan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisi iOS 13 ile geldiğinden, iOS 13.1 güncellemesi onarımları bu telefonlara da getirecek.
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