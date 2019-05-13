iOS 13, Bu iPhone'lara Gelmeyecek!
iOS 13'ün iPhone 5S'e gelmemesi belki şaşırtmayacak ama kimsenin beklemediği bazı iPhone modelleri de listeye girebilir!
Şimdilik bir dedikodu da olsa, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE ve iPhone 5S'in iOS 13'e güncellenmeme ihtimali doğdu. Üstelik iPad Mini 2 ve iPad Air de iOS 13'e ulaşamayabilir.
Üzücü haberin kaynağı, Apple'ın uygulama planlarına yakın bir geliştirici "arkadaşı" referans gösteren iPhonesoft.fr web sitesi. Bir başka deyişle, WWDC 2019 başlayana kadar bu bilgiyi doğrulamamız mümkün olmayacak gibi görünüyor. Yine de iPhone 5S'in artık desteklenmeyecek olması şaşırtıcı değil, çünkü telefonun iOS 12'yi alması bile bir sürprizdi.
Apple'ın eski telefonları, değerlerini korumasıyla tanınıyor. Apple'ın iOS 13'ü iPhone 6'ya getirmemesi, kendi işini zorlaştırması anlamına gelebilir. Yine de sadece yeni cihazların kaldırabileceği, güce aç işlevler için eski cihazlara verilen desteğin durdurulması, şaşırtıcı bir şey değil. iPhone 11'in belki artırılmış gerçeklik, belki de resim işleme yetenekleriyle çok iddialı bir telefon olması bekleniyor. Bunların daha yüksek güç isteyeceği açık ve bu yenilikler, iOS 13'e zorlanacak eski cihazlardaki deneyimin kötüleşmesi anlamına gelebilir.
WWDC'den gelecek bilgiler için bir ay daha beklememiz gerekecek, ancak iOS 13'ün desteklediği cihazlar iPhone 6S'ten öncesine gitmezse şaşırmayacağız.
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