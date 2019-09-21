iOS 13'ten Gerçek Zamanlı Şarkı Sözü İşlevi
iOS 13 güncellemesi, Apple Music kullanıcılarına da sürpriz bir özellik getirdi!
iOS 13'ü iPhone'lar ve iPad'ler için indirmeye sunan Apple'ın Music uygulamasına yeni bir özellik eklediği ortaya çıktı: Şarkı sözleri.
Güncellenen şarkı sözü deneyimi, şarkının çalmasıyla birlikte sözleri doğru zamanda gösteriyor. İşlev, müzik içerisinde dolaşmak için de yeni bir yol sunuyor - şarkı sözüne dokunarak istediğiniz bölüme atlayabiliyorsunuz.
Yeni işlev sayesinde sevdiğiniz şarkının sözlerini öğrenmek daha kolay olacak. Yeni işlev, iPhone, iPad ve iPod Touch'taki tüm Apple Music kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. İşlevin Android ve Apple TV sürümünün yolda olduğu belirtiliyor.
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