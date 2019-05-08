iOS 13 Kaydırmalı Klavye Özelliğiyle Geliyor
Sızıntılara göre Apple'In bir sonraki mobil işletim sistemi sürümü olacak olan iOS 13, yeni özelliklerle dolup taşacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Bir sonraki iPhone ve iPad işletim sistemi olacak olan iOS 13 güncellemesiyle ilgili sızıntılara göre Apple, iOS 13'ü mevcut iOS 12 sürümünden çok daha zengin özelliklerle donatacak.
Apple'ın ev sahipliği yapacağı WWDC 2019 etkinliğinin açılış konuşması, 3 Haziran Pazartesi tarihinde yapılacak. Etkinlikte iOS 13'ü ve aynı zamanda WatchOS 6 ve macOS 10.15'i ilk kez görmeyi bekliyoruz.
Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre en büyük değişiklik, iOS'un standart klavyesine geliyor . Apple, kaydırma ile yazma işlevselliğini test ediyor, bu nedenle parmaklarınızı kaldırmadan sözcükleri yazabileceksiniz. Bu işlev, Android kullanıcılarının kullandıkları SwiftKey ve diğer üçüncü parti klavye uygulamalarından uzun süredir aşina oldukları bir özellik.
iMessage, Health, Hatırlatıcılar ve iPhone'umu Bul da dahil olmak üzere birçok ön yüklü uygulama da yeniliklerden nasibini alacak gibi görünüyor. Rapor aynı zamanda sistem genelinde bir karanlık mod ve Mac'ler için ikinci bir ekran olarak iPad cihazlarının kullanılmasını mümkün kılan bir özellik gibi ele aldığımız önceki söylentileri de teyit ediyor.
iOS 13'ün geçen yıl macOS 10.14 Mojave'de kullanıcı arayüzünün bir parçası olarak gördüğümüze çok benzeyen ve uzun zamandır beklenen Karanlık Modu sunacağı yönündeki iddiaları duymaya devam ediyoruz.
Apple'ın karanlık modu varsayılan Saat uygulamasında ve sistem çapındaki Uyku Modu ile birleştireceği söyleniyor. Fikir, bu modların Apple Watch ile de bütünleşebileceği yönünde.
Kullanıcıların günlük aktivitelerini daha iyi özetleyen, adet döngüsünü izlemelerine yardımcı olabilen, ve kulaklık ve dış ortam gürültüsünü dikkate alarak 'işitme sağlığınızı' izleyen yenilenmiş bir Apple Health uygulaması da iOS 13 üzerinde yerini alacak.
iMessage, WhatsApp'a çok benzer olarak özel profil resimleri ve takma adlar eklemenize izin verecek ve bunları kimin görebileceğini ayarlayabilmenize olanak tanıyacak. Ayrıca Animoji ve Memoji, iOS 13'ün bir parçası olarak iMessage üzerinde çıkartmalar şeklinde de yer alabilir.
"GreenTorch" olarak adlandırılan bir uygulama ise "Arkadaşlarımı Bul" ve "iPhone'umu Bul" uygulamalarını birleştirecek. Son olarak, iOS üzerindeki paylaşma deneyimi de güncellenecek ve daha düzenli bir arayüzün yanı sıra kullanıcıların içerik -örneğin en son CHIP Online makalesini- göndermeleri için farklı kişileri akıllı olarak önerecek.
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